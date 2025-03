Scambio clamoroso Juve-Napoli: Conte scrive la parola fine

Scambio clamoroso Juventus-Napoli: Antonio Conte mette la parola fine sulla questione. Braccio di ferro tra i due grandi ex

I due grandi ex, Antonio Conte da un lato e Cristiano Giuntoli dall’altro, hanno iniziato quello che è, e sarà, un vero e proprio braccio di ferro sulla questione.

Sappiamo che gli intrecci di mercato tra le due squadre sono importanti e saranno importanti nei prossimi mesi. Da Osimhen, ad esempio, nel mirino dei bianconeri per l’anno prossimo, passando per Gatti, fuori dai piani bianconeri, che è entrato nei radar di Antonio Conte per la prossima stagione. Ma sia da un lato che dall’altro, almeno quanto riportato da Napoli Magazine, non c’è così tanta voglia di andare ad aiutare quella che sarà una rivale per lo scudetto e per il piazzamento Champions League. Quindi si attendono di capire quali possono essere gli sviluppi per poi, semmai, andare incontro e discutere.

Scambio Gatti-Raspadori: Conte ha detto no

Ed entrando in quella che sembra una trattativa importante per la prossima estate, vale a dire il passaggio del difensore bianconero in Campania, c’è da sottolineare come la Juventus abbia sparato alto, secondo gli azzurri, sul prezzo del cartellino. Giuntoli valuta Gatti 30 milioni di euro, il Napoli la metà, forse qualcosa in più, e non intende andare oltre. Ecco perché dalle parti di Continassa si attende un’offerta da parte della Premier League.

Oppure, si legge ancora, magari l’inserimento di Giacomo Raspadori nell’operazione, un profilo già accostato con una certa insistenza alla Juventus nel corso dei mesi scorsi che alla fine però è rimasto dentro la formazione di Antonio Conte. Ma proprio il tecnico, a quanto pare, ha effettivamente chiuso del tutto a questa possibile opzione: avrebbe deciso infatti di tenere l’ex Sassuolo in azzurro visto che dà dando comunque delle buone garanzie per il futuro. Giuntoli ci proverà ancora, senza dubbio, tornando alla carica e magari anche mettendo lui sul piatto il cartellino di Gatti, ma dalle parti di Napoli sotto questo aspetto non ci vogliono sentire proprio. Braccio di ferro, insomma, senza nessuna possibilità che le cose possano cambiare.