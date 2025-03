Lookman-Juve, tutto ribaltato: affare da 75 milioni

Strada in salita per la Juventus riguardo il possibile arrivo di Ademola Lookman a Torino: tutto ribaltato, offrono 75 milioni per il bomber nigeriano

In estate, la Juventus rivoluzionerà la propria rosa e a cambiare in maniera importante sarà soprattutto il reparto offensivo dove nessuno ha il posto assicurato. I bianconeri stanno seguendo diverse piste per rafforzare l’attacco il prossimo anno e una di queste porta ad Ademola Lookman.

L’attaccante nigeriano è uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell’Atalanta e su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa. Dopo l’affare Koopmeiners, la Juventus sarebbe intenzionata a mettere in piedi una nuova trattativa con gli orobici per portare il giocatore a Torino. Nonostante sia tornato il sereno tra Lookman e Gasperini, l’attaccante avrebbe deciso di lasciare l’Atalanta al termine della stagione per poter fare il grande salto ed i bianconeri non vogliono lasciarselo scappare.

Tuttavia, l’Atalanta è bottega carissima e la Juventus lo sa bene visto che per portare Koopmeiners in bianconero ha dovuto investire un totale di 60 milioni. Sul bomber nigeriano ci sono tante pretendenti e l’intenzione del club orobico è quello di dare il via ad un’asta, cedendo poi il giocatore al miglior offerente.

Per questo motivo, portare Lookman a Torino non sarà affatto facile per la Juventus ma, anzi, la strada è addirittura in salita per la Vecchia Signora che dovrà vedersela con i club della Premier League, pronti a ricoprire d’oro l’Atalanta.

Juventus, strada in salita per Lookman: pericolo inglese per il nigeriano

La Juventus ha messo Ademola Lookman nel mirino per la prossima estate, ma la trattativa per portarlo a Torino non si preannuncia per niente facile. L’Atalanta non ha intenzione di vendere facilmente il giocatore e, stando a quanto riportato da Fichajes.net, sulle sue tracce si sarebbero messi due top club della Premier League pronti a sfidare i bianconeri, il Liverpool ed il Chelsea.

Entrambi i club sono molto interessati a Lookman e sarebbero intenzionati a mettere sul piatto ben 75 milioni di euro per convincere l’Atalanta a lasciarlo partire. Una cifra importante che la Juventus difficilmente potrebbe permettersi di pareggiare, soprattutto qualora non ottenesse la qualificazione alla prossima Champions League.

Considerata la differenza di forze a livello economico tra Serie A e Premier League, la Juventus è chiaramente in svantaggio nella corsa al giocatore e la strada è dunque in salita. Ciononostante, i bianconeri non hanno intenzione di arrendersi senza lottare e cercheranno di strappare almeno il sì di Lookman per poter avere un piccolo, ma importante vantaggio puntando sulla volontà del giocatore.