La Juve vende Yildiz per prendere il nerazzurro: accordo totale

La Juventus disposta a sacrificare Kenan Yildiz per portare a Torino il bomber nerazzurro: l’accordo è pressoché totale

Il futuro di Kenan Yildiz continua ad essere fortemente in bilico anche dopo il cambio di allenatore. La Juventus sta riflettendo attentamente sulle prossime mosse di mercato ed il talento turco sarebbe considerato uno dei giocatori sacrificabili.

Nel rush finale di questa stagione, i bianconeri si aspettano un rendimento importante da parte sua in modo da poterlo cedere con più facilità nella prossima sessione estiva. Sessione estiva dove la Vecchia Signora darà il via alla rivoluzione già iniziata con l’allontanamento di Thiago Motta e l’arrivo a Torino di Igor Tudor che, oltre al quarto posto, dovrà riuscire a recuperare quei giocatori apparsi davvero persi sotto la precedente gestione tecnica, tra cui proprio Yildiz.

La sensazione che si ha è che in casa Juventus siano adesso tutti sotto esame e nessuno ha il posto assicurato in vista della prossima stagione. Le pretendenti per Yildiz di certo non mancano, ma il talento turco dovrà dimostrare di poter valere i 65-70 milioni di euro che chiede la Juventus se vorrà lasciare Torino.

Una volta definita la cessione di Yildiz, l’intenzione dei bianconeri sarebbe quella di lanciare l’assalto definitivo ad un giocatore che stanno seguendo da tepo, vale a dire Ademola Lookman.

Juventus, addio Yildiz: arriva Lookman al posto del turco

Ademola Lookman è l’obiettivo principale della Juventus per rinforzare il proprio attacco la prossima stagione. Il bomber dell’Atalanta – stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Sebastiano Sarno – avrebbe già deciso di lasciare Bergamo indipendentemente dal futuro di Gasperini ed i suoi agenti avrebbero già trovato l’accordo con i bianconeir per il suo trasferimento a Torino.

Ciò che resta da fare alla Juventus, quindi, è trovare un accordo con l’Atalanta che di certo non lascerà partire Lookman per pochi spiccioli, considerato che per Koopmeiners la Vecchia Signora dovette sborsare ben 60 milioni. Visto il rendimento dell’attaccante nigeriano in queste ultime due stagioni, la valutazione dell’Atalanta non dovrebbe essere troppo lontana da quella fatta per il centrocampista olandese e la Juventus sa di dover fare un sacrificio importante per arrivare a lui.

Sacrificio che, come anticipato, porta il nome di Kenan Yildiz che non è considerato più incedibile come qualche mese fa. I bianconeri sono in attesa di offerte dalla Premier League dove c’è un Liverpool fortemente interessato al giocatore che in estate appare destinato a fare i bagagli per lasciar spazio al bomber nerazzurro. Una doppia trattativa che non convince pienamente il tifo bianconero che preferirebbe mantenere Yildiz in rosa anziché puntare su Lookman, anche tenendo in considerazione il flop di Koopmeiners.