Tudor via subito: la Juve cambia di nuovo allenatore

Tudor via subito: la Juventus cambia di nuovo l’allenatore. Ci sono pochissime speranze di vedere anche il croato in sella pure il prossimo anno

Si avvicina il debutto di Igor Tudor come allenatore della Juventus. La gara contro il Genoa, in programma in questo fine settimana ormai alle porte, bagnerà la prima del nuovo tecnico che domenica scorsa ha preso il posto dell’esonerato Thiago Motta.

Contratto fino al termine di questa stagione – con appendice che porta al Mondiale per Club – e rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions. Questi sono i termini del contratto firmato dall’ex Lazio anche se il club piemontese, pagando una penale di 500mila euro (secondo le informazioni che sono state riportate da Paolo Bargiggia), potrebbe decidere anche in questo caso di chiudere in anticipo l’accordo e cercare il nuovo allenatore. Probabilmente, quest’ultima cosa, sta succedendo adesso. Difficile, anche secondo i tifosi bianconeri, che Tudor possa rimanere il prossimo anno. Non tanto per quelli che potranno essere i risultati che arriveranno e che tutti sperano possano regalare molte soddisfazioni, ma per una mera questione di tempo.

Tudor via subito: il pensiero di Massimo Zampini

Intervenuto al programma di Radio 24 Tutti Convocati, Massimo Zampini ha espresso il suo pensiero sulla questione: “Io penso che Tudor sarà un traghettatore, perché è veramente difficile fare miracoli adesso. E la Juve deve decidere presto il tecnico della prossima stagione, lo deve fare adesso. Credo che non abbia il tempo di conquistare il club anche se spero possa vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione e io sarei contentissimo. Ma la vedo difficile“.

Quindi una questione di tempistiche e basta. Secondo Zampini. Certo, se la Juventus oltre a vincere tutte le partite e poi anche superare diversi ostacoli al primo mondiale per club della storia in programma a cavallo tra giugno e luglio negli Stati Uniti, allora sarebbe davvero difficile riuscire a cacciarlo. Ma la stagione del futuro, quella che per forza di cose dopo questa deve essere del rilancio, si deve programmare adesso e Giuntoli – o chi per lui, visto che anche il dirigente rischia qualcosa – deve pensare per ovvi motivi alla scelta. I nomi sul tavolo come sappiamo sono tanti. E quindi davvero pensare a Tudor in sella pure il prossimo anno ci appare una cosa abbastanza complicata.