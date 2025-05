Come Kalulu: dal Milan alla Juventus, ma non è Tomori

Dopo la buona riuscita dell’affare Kalulu, con il difensore francese passato dal Milan alla Juventus durante la scorsa estate, la Juventus è pronta a riprovarci per un altro calciatore rossonero.

Durante lo scorso inverno è stato cercato a lungo Fikayo Tomori con il difensore inglese che ha deciso di restare al Milan per provare a giocarsi le sue carte agli ordini di Sergio Conceicao.

L’ex difensore del Chelsea continua a piacere alla Juventus ma il Milan chiede circa 25 milioni di euro per il cartellino del centrale che potrebbe salutare sì Milano ma finire in Premier League. Non è da escludere però che la Juventus possa prendere un altro calciatore del Milan in vista della prossima stagione con Cristiano Giuntoli che starebbe seguendo con attenzione l’evolversi di una situazione in casa rossonera. Possibile che siano novità già entro la fine del mese.

La Juventus mette nel mirino un altro giocatore del Milan, offerta in arrivo

Nel mirino della Juventus sarebbe finito Kyle Walker con il terzino destro che non è certo di restare al Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri non sono convinti al 100% di voler riscattare il cartellino dal Manchester City considerando troppo alta la richiesta da 5 milioni di euro.

I bianconeri sarebbero disposti ad accontentare le richieste del club allenato da Pep Guardiola e, nel caso in cui il Milan dovesse decidere di non procedere all’acquisto a titolo definitivo del terzino destro della nazionale inglese, ci sarà il tentativo da parte di Cristiano Giuntoli.

La fascia destra della Juventus è alla ricerca di un padrone in vista della prossima stagione con i bianconeri che sarebbero felici di potersi affidare all’ex Manchester City. Il classe 1990 aveva iniziato bene la sua avventura con la maglia del Milan salvo poi doversi fermare per via di un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per circa un mese. Un periodo che ha fatto riflettere il Milan sul da farsi con la società meneghina intenzionata a chiedere uno sconto per tenerlo in rossonero.

La volontà del Milan è quella di chiedere uno sconto con il club intenzionato a pagare non più di 3,5 milioni di euro per il cartellino del laterale destro. Il Manchester City, dal canto suo, ha fatto sapere che il giocatore non rientra nei piani della società in ottica futura ed ha tutta l’intenzione di privarsi a titolo definitivo dell’esterno, desideroso di continuare l’avventura nella nostra Serie A.