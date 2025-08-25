L’erede di Vlahovic lo porta McKennie: clamoroso scambio con la Juve

Calciomercato Juventus: nonostante se ne parli in questo momento il rinnovo di Vlahovic è complicato. Scambio in Germania per l’erede

Rimane Vlahovic? Questa è la domanda che tutti i tifosi della Juventus si stanno facendo. Non solo per il gol che ieri ha chiuso la partita contro il Parma, ma anche per alcune notizie che arrivano nel merito della questione e che vi abbiamo riportato prima.

I bianconeri infatti starebbero pensando di trattare il rinnovo del giocatore che, fino al momento però, non ha mai aperto la porta alla questione: i 12 milioni di euro all’anno li vuole tutti, fino all’ultimo centesimo. Almeno così è stato fino ad ora. Diciamolo chiaramente: visti i rapporti che ci sono stati fino al momento – anche qualche fischio ingeneroso nelle ultime uscite della Juventus – è difficile pensare che si possa arrivare a dama, quindi la questione Dusan rimane oggettivamente aperta. Nel senso, un addio ci pare scontato con il Milan che potrebbe anche tornare alla carica: Allegri è sempre stato, ed è ancora, un estimatore dell’attaccante serbo.

Calciomercato Juventus: McKennie per Openda, la situazione

E la Juve? La Juve un attaccante lo deve prendere e il primo nome nella lista è Kolo Muani del Psg: i parigini però non si smuovono e sparano altissimo. Vogliono 70 milioni di euro per il proprio centravanti e Comolli, dalle parti della Continassa, non sembra essere così propenso a spendere questa somma. Quindi la situazione si potrebbe sbloccare in questo modo: con uno scambio con Openda, il centravanti del Lipsia nel mirino dei bianconeri.

La Juve, dal proprio canto, ha la carta in mano e porta il nome di McKennie: l’americano (al centro di insulti razzisti ieri sera, così la società piemontese ha denunciato) potrebbe finire sul tavolo della trattativa. Anche in questo caso ci sono delle difficoltà per quanto riguarda il rinnovo del calciatore e per non perderlo a zero e per non perdere, soprattutto, la possibilità di fare un profitto economico, Comolli lo potrebbe sacrificare per prendersi il centravanti che serve a Tudor per affrontare la stagione. Intrecci di mercato in questi ultimi giorni di trattative. Si sa, tutto può succedere.