Vlahovic tradisce Allegri, firma a sorpresa: ecco il prossimo club

Vlahovic tradisce Allegri: firma a sorpresa dell’attaccante della Juventus. Ecco cosa sta succedendo dopo il gol contro il Parma di ieri sera

Prima giornata in archivio. Una vittoria bella e meritata quella della Juventus di Tudor contro il Parma. Una vittoria importante perché chi ben comincia è sempre a metà dell’opera. Ma, adesso, c’è da sistemare una squadra per renderla maggiormente competitiva. Perché l’obiettivo è sempre uno. Unico e solo. Cercare di vincere tutto.

Saranno giorni caldi e intensi dentro la Continassa. Giorni che possono anche cambiare le sorti della stagione. Intanto, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Zhegrova avrebbe detto sì ai bianconeri. Adesso c’è da trovare l’accordo più importante, quello con il Lille che chiede 20 milioni di euro. Mentre, dopo il gol, e dopo una buona prova – è entrato immediatamente in partita – ci si interroga sul futuro di Vlahovic. Il serbo ha impattato nel migliore dei modi e ha pure esultato con i tifosi, cosa che non era successo nel giorno della sfida in famiglia. Anzi, allora, era volati fischi. Diventati applausi ieri sera.

Vlahovic rinnova: la situazione

Sì, ci si interroga sul futuro di Vlahovic. E secondo Vittorio Oreggia, ex direttore di TuttoSport, la Juventus farebbe bene a investire dei soldi in un’altra zona del campo. “Forse i soldi per Kolo Muani – ha scritto – andrebbero investiti meglio per un centrocampista di qualità o un esterno”. E magari, una parte, potrebbero sempre finire in Francia, come spiegato prima, in un’altra società.

Di certo ci si interrogherà in queste ore. In attesa di una soluzione definitiva, in attesa di una decisione definitiva. Certo, sullo sfondo rimane il Milan – che non molla Vlahovic – ma un giocatore così potrebbe anche tornare utile. Ovvio, potrebbe anche essere un’illusione, come successo negli anni scorsi, e soprattutto senza rinnovo non si potrebbe andare avanti insieme. Ma chissà, negli ultimi giorni di mercato succede sempre di tutto.

E a conferma che potrebbe succedere davvero tutto, è arrivato anche il Tweet del giornalista della Rai Paganini: “Mah…vuoi vedere (come ho già scritto) che la Juventus proverà a rinnovare il contratto di Vlahovic che caso strano lo vuole a tutti i costi Allegri al Milan? Chiedo per un amico che ha partecipato alla consegna dei Nobel del calcio a Stoccolma”. Una partita che potrebbe aver cambiato tutto.