Lookman alla Juventus: Tudor manda al manicomio l’Inter

Calciomercato Juventus, Lookman bianconero. Tudor vuole l’attaccante e si potrebbe sbloccare il giocatore dell’Atalanta. Le ultime

Ormai la questione Lookman-Inter è chiusa. La Dea ha deciso di non accettare la prima e unica offerta piazzata da Marotta e a tutto il resto ci ha pensato il mancato rilancio dei nerazzurri. Insomma, c’è il rischio che il nigeriano possa restare in nerazzurro.

Lookman in azione
Lookman alla Juventus: Tudor manda al manicomio l’Inter (Lapresse) – Juvelive.it

Ultimi giorni caldi, insomma. Ultimi giorni da seguire con attenzione anche in casa Juventus. Almeno stando a quelle che sono le informazioni che in queste ore sono state riportate da Massimo Zampini che è intervenuto a Juventibus. Sì, a quanto pare, la società bianconera potrebbe piazzare il colpo grosso in attacco e starebbe appunto pensando al nigeriano dell’Atalanta.

Lookman alla Juventus: la situazione

“Mi risulta che la Juve – ha detto Zampini –  voglia fare comunque una punta però al momento non crede più tantissimo al discorso Kolo Muani perché il Psg non scende al di sotto dei 65-70 milioni. Se mi chiedeste oggi, per quel poco che mi risulta, la Juve oggi dice: ‘Ragazzi mancano pochi giorni, il Psg non scende e pensiamo ad altre punte’. Allora si ritorna ad Openda, Jackson. Lookman mi sa che lo vorrebbe Tudor: l’idea di Tudor sarebbe proprio Lookman“.

Tudor dà indicazioni
Lookman alla Juventus: la situazione (Lapresse) – Juvelive.it

Insomma, una rivelazione clamorosa che potrebbe anche portare il giocatore a Torino. Certo, come abbiamo visto non bastano 45 milioni – altrimenti sarebbe arrivato il via libero definitivo all’Inter – ma si può trattare, in qualche modo, magari anche inserendo una contropartita tecnica che, in questo caso, potrebbe pure essere Nico Gonzalez. Il giocatore, infatti, non dovrebbe andare all’Atletico Madrid – secondo As – e quindi i bianconeri lo potrebbero anche inserire in questa possibile operazione. Vedremo come andrà a finire. Ma la Juve c’è su Lookman, per il colpaccio grosso di fine mercato che potrebbe anche cambiare le gerarchie del campionato.

