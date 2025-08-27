Lookman alla Juventus: Tudor manda al manicomio l’Inter

Calciomercato Juventus, Lookman bianconero. Tudor vuole l’attaccante e si potrebbe sbloccare il giocatore dell’Atalanta. Le ultime

Ormai la questione Lookman-Inter è chiusa. La Dea ha deciso di non accettare la prima e unica offerta piazzata da Marotta e a tutto il resto ci ha pensato il mancato rilancio dei nerazzurri. Insomma, c’è il rischio che il nigeriano possa restare in nerazzurro.

Ultimi giorni caldi, insomma. Ultimi giorni da seguire con attenzione anche in casa Juventus. Almeno stando a quelle che sono le informazioni che in queste ore sono state riportate da Massimo Zampini che è intervenuto a Juventibus. Sì, a quanto pare, la società bianconera potrebbe piazzare il colpo grosso in attacco e starebbe appunto pensando al nigeriano dell’Atalanta.

Lookman alla Juventus: la situazione

“Mi risulta che la Juve – ha detto Zampini – voglia fare comunque una punta però al momento non crede più tantissimo al discorso Kolo Muani perché il Psg non scende al di sotto dei 65-70 milioni. Se mi chiedeste oggi, per quel poco che mi risulta, la Juve oggi dice: ‘Ragazzi mancano pochi giorni, il Psg non scende e pensiamo ad altre punte’. Allora si ritorna ad Openda, Jackson. Lookman mi sa che lo vorrebbe Tudor: l’idea di Tudor sarebbe proprio Lookman“.

Insomma, una rivelazione clamorosa che potrebbe anche portare il giocatore a Torino. Certo, come abbiamo visto non bastano 45 milioni – altrimenti sarebbe arrivato il via libero definitivo all’Inter – ma si può trattare, in qualche modo, magari anche inserendo una contropartita tecnica che, in questo caso, potrebbe pure essere Nico Gonzalez. Il giocatore, infatti, non dovrebbe andare all’Atletico Madrid – secondo As – e quindi i bianconeri lo potrebbero anche inserire in questa possibile operazione. Vedremo come andrà a finire. Ma la Juve c’è su Lookman, per il colpaccio grosso di fine mercato che potrebbe anche cambiare le gerarchie del campionato.