Scambio Vlahovic-Saelemaekers: Allegri ha chiuso

Scambio Vlahovic-Saelemakers: firma in arrivo e chiusura totale. Rimane solamente una possibilità per andare in porto

La questione Vlahovic tiene banco. Perché secondo TuttoSport in edicola questa mattina – ed era anche preventivabile – le cose dentro la Juventus non sono cambiate.

Nonostante il gol contro il Parma – insieme ad un buon approccio alla gara appena entrato in campo al posto di David – Dusan Vlahovic è destinato a partire. Certo, il tempo stringe e al momento solo il Milan sembra essere vicino al giocatore o per meglio dire interessato in maniera reale alle prestazioni dell’attaccante serbo. Perché il Newcastle, come vi abbiamo raccontato, non ha nessuna intenzione di affondare il colpo.

Vlahovic al Milan, la situazione

La Juve non ha messo nessun veto alla cessione in Serie A del centravanti classe 2000 prelevato dalla Fiorentina. Ma si scontra, in questo caso, sempre secondo il quotidiano torinese, con un vero e proprio stop piazzato da Massimiliano Allegri: quello di non voler cedere in nessun modo Saelemaekers in un possibile scambio. Il belga, che viene da due stagioni molto importanti sia con la Roma che con il Bologna, è un punto fermo della squadra milanese che sta trattando anche il rinnovo contrattuale che fino al momento è valido al 30 giugno del 2027.

Chiusa così? Non del tutto: perché se la Juventus mettesse sul piatto il cartellino di Vlahovic per arrivare al belga (al momento si è parlato solo di una possibile richiesta del Milan per non pagare nemmeno un euro cash per il cartellino, che a quanto pare non è arrivata) allora le cose dentro l’ex tecnico della Juventus potrebbero cambiare. Sì, perché Vlahovic è proprio quell’attaccante che Max vuole a tutti i costi e viste le difficoltà di arrivare ad Harder allora le cose si potrebbero riaprire. Vediamo quello che succederà e la sensazione è quella che potrebbe davvero succedere di tutto da qui alla fine del calciomercato.