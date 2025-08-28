Allegri lo regala a Tudor: firma choc con la Juventus

Allegri lo regala a Tudor: fuori dai piani dell’ex tecnico della Juventus, è apprezzato da quello nuovo. Operazione in corso

Massimiliano Allegri ha fatto delle scelte in casa Milan. E ha soprattutto pensato di mettere lontano dal gruppo quei calciatori che non rientrano nei suoi piani. Intanto, oggi, l’ex allenatore della Juventus in conferenza stampa ha chiuso di fatto le possibilità di un possibile approdo di Vlahovic in rossonero. Anche se ovviamente potrebbe succedere di tutto da qui alla fine del calciomercato.

Detto questo e nonostante le parole che hanno un sicuro profumo di smentita, c’è da dire che sull’asse Torino-Milano potrebbero succedere molte cose. Cose che non riguardano solamente il centravanti serbo della Juventus in scadenza, ma anche un giocatore che, come detto prima, non rientra più nei piani di Max. Secondo le informazioni che sono state riportate da Alfredo Pedullà infatti, la Juventus potrebbe mettere nel mirino (e se ne era già parlato) un centrocampista.

Allegri lo regala a Tudor: arriva Bennacer

Il giornalista di Sportitalia parla di un interesse del Bologna per Bennacer che come detto non rientra nei piani di Max. Ma oltre questo mette in evidenza un serio interesse bianconero: “Esclusiva: Bennacer, in giornata nuovi contatti con il Bologna. Ma il profilo è apprezzato anche da Tudor, vedremo eventuali margini con la Juventus”.

Quindi è un’operazione tutt’altro che chiusa quella che avrebbero impostato gli emiliani di Italiano con il Milan per prendere il centrocampista. La Juve è alla finestra – e stavolta si spera possa riuscire nell’intento – per cercare di prendere sicuramente non un campione, ma un giocatore forse funzionale a quello che è il gioco del tecnico croato che ha sicuramente bisogno di rinforzi per affrontare una stagione lunghissima con la Champions League in mezzo e con una Coppa Italia che (purtroppo, perché parliamo pur sempre della Juventus) che potrebbe essere davvero un obiettivo importante, il principale, di una stagione assai complicata visto come si sono rafforzate alcune squadre: cosa che la Juventus non ha fatto fino ad oggi.