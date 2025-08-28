Il Milan lo frega alla Juve: è già nero su bianco

Calciomercato Juventus, Comolli non riesce a chiudere per il momento nessuna operazione in entrata. Scatta del Milan che lo frega ai bianconeri

Niente da fare, per il momento. Né in entrata e nemmeno in uscita. A, a memoria, non si ricorda una campagna acquisti con pochissime emozioni come quella di questa estate. Chissà, magari Comolli si è riservato tutto negli ultimi giorni, ma crediamo invece che si chiuderà con pochi movimenti, nonostante Tudor avesse e ha sicuramente bisogno di facce nuove.

Ma senza addii – soprattutto quelli di Vlahovic e Nico Gonzalez – (qui le ultime), la Juventus ha le mani legate. E se n’è accorto a quanto pare anche il Milan che secondo le informazioni che sono state riportate da Orazio Accomando, nel corso di queste ore, sarebbe pronto a chiudere diverse soluzioni in entrata. Non solo in attacco (e a Torino sperano ci possa essere un nuovo assalto a Dusan), ma anche in difesa, con un elemento nel mirino che fino a pochi giorni fa, fino a ieri a dire il vero, era stato accostato con molta insistenza alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Beraldo al Milan

Nella shortlist dei milanesi per la difesa ci sarebbe anche il nome di Beraldo del Psg. Il difensore, come detto, era stato accostato ai bianconeri che, tra le altre cose, sarebbero anche alla ricerca di un elemento per andare a rinforzare il pacchetto arretrato. E sarebbe aperto, quindi, l’asse con i francesi anche per il difensore, in attesa ovviamente di prendere Kolo Muani che non si riesce a bloccare (anche se pare siano stati passi avanti nel corso delle ultime ore).

Però, la Juve, non ha bisogno solamente della punta ma avrebbe bisogno anche di un centrale dietro, uno in grado di giocare sia nel cuore della difesa sia come braccetto, a destra o a sinistra poco importa. Ma questo Milan – che ha i soldi per andare a prendere chiunque dopo aver ceduto moltissimo – volesse chiudere accelerando di fatto l’operazione, per Comolli non ci sarebbe scampo. E torniamo quindi al discorso di prima: una sessione di calciomercato così non ce la ricordiamo.