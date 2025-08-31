Scambio con il Campione del Mondo: bye bye Juventus, è finita

Calciomercato Juventus, cambio con il campione del Mondo e finisce tutto in questo modo. L’ultimo sogno si chiude così

La Juve ha preso Zhegrova, nonostante ancora Nico Gonzalez sia un giocatore bianconero. Le ultime ci hanno detto un’oretta fa che l’esterno del Lille in serata è atteso a Torino. Un buon innesto per Tudor, anche se è un ripiego, visto che il sogno è sempre stato un altro giocatore che ad un certo punto sembrava davvero a un passo dal bianconero.

Forse a Tudor servirebbe anche un altro esterno offensivo in questo momento: gli impegni sono tanti, importanti, e la Juventus di qualità ne avrebbe bisogno in tutte le zone del campo. Intanto si continua a lavorare anche per Kolo Muani, un altro giocatore che vuole solo i bianconeri, e Vlahovic alla fine, arrivati a questo punto, potrebbe pure rimanere. Ore che vuoi o non vuoi sono frenetiche, importanti. Ma torniamo al sogno di prima, quel Sancho che rimarrà o potrebbe rimanere, almeno stando alle informazioni di The Athletic, in Premier League.

Sancho per Martinez: lo United la chiude così

Il Manchester United ha dei problemi in porta e avrebbe messo nel mirino Emiliano Martinez, il campione del Mondo con l’Argentina. Anche se non sarà semplice.

“Il Manchester United è in trattativa per ingaggiare un nuovo portiere, con Emi Martinez che riemerge come opzione insieme a Senne Lammens. Durante i colloqui è stata ventilata la possibilità che Jadon Sancho vada nella direzione opposta. All’Old Trafford è in corso un dibattito interno sull’obiettivo da perseguire, mentre non c’è alcuna garanzia che venga firmato un contratto in quella posizione, dato che il tempo stringe prima della scadenza per i trasferimenti di lunedì”.

Un esterno offensivo per un portiere, lo United quindi avrebbe le carte per arrivare a dama per l’estremo difensore visto che nessun al momento ha più fiducia in Onana dentro il club di Amorim. E niente Juve e niente Serie A per Sancho: si era parlato della Roma e del Napoli, come tutti sappiamo.