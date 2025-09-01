Al Bayern sul gong: la Juve gli ha già detto addio

Calciomercato Juventus, nelle ultime ore di mercato va al Bayern Monaco: i bianconeri gli hanno già detto addio

Gli ultimi due giorni hanno portato a Tudor due colpi importanti: non solo Zhegrova ma anche Openda, che questa mattina è atterrato a Torino. Due innesti di valore, che alzano il livello della rosa del tecnico croato e non solo.

Certo, serviva anche una punta, ma adesso che Vlahovic sembra “rinato” e chissà, magari potrebbe scattare anche il rinnovo contrattuale, allora quell’attaccante che la Juventus ha cercato fino a poche ore fa potrebbe essere tradito. Sì, perché Kolo Muani ha aspettato un’estate intera a Parigi per capire come e quando prendere l’aereo per l’Italia: ma il Psg non ha mai abbassato le proprie pretese, nemmeno nelle ultime ore, con Comolli che è quasi stato costretto a mollare la presa. Anche perché, nel mezzo, ha fatto il suo anche Vlahovic: nessuna offerta è arrivata per il serbo e, un altro attaccante, dopo aver preso David, sarebbe stato di troppo.

Addio Juventus per Kolo Muani: ecco la destinazione

Sedotto e abbandonato, in poche parole, il francese. Ma oggettivamente non è nemmeno colpa della Juventus che lo voleva a tutti i costi ma non a quelle cifre clamorose che i parigini hanno sempre chiesto. Sì, ormai il mercato in generale è inflazionato da quotazioni che vanno oltre il normale, ma non tutti possono cadere nel tranello. Almeno per Comolli è stato così.

Adesso Kolo Muani non sa quale sarà il suo futuro. Al Bayern Monaco è saltato Jackson del Chelsea, e un pensiero i bavaresi lo potrebbero fare. Ma occhio anche alla Premier: in queste ultime ore ci potrebbe essere un interesse del Tottenham ma non solo, anche i bianconeri del Newcastle – che dopo aver perso Isak vogliono fare un altro attaccante – ci potrebbero pensare seriamente. Kolo Muani quindi in bianconero, ma non alla Juve. Non è ancora finita a poche ore dal gong finale e nessuno si aspettava una cosa del genere.