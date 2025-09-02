DIRETTA | Juventus, cessione last minute. Comolli ‘promosso’ con riserva – Le news del 2 settembre

Diretta Juventus: il giorno dopo la chiusura del calciomercato si tirano le somme. La situazione Comolli e la chiamata alle tre di notte.

Due colpi all’ultimo giorno di mercato. La Juve si è rinforzata con Zhegrova e Openda, ha ceduto qualche giocatore e non solo, potrebbe pure cederne altri da qui alla fine delle operazioni. Sì, in uscita almeno in un paio di campionati importanti – Arabia Saudita e Turchia – si può ancora operare.

Il giorno dopo è sempre quello dei resoconti e dei retroscena, e andiamo a vedere insieme, quindi, quello che è successo nella giornata di ieri. Tiene banco, ovviamente, anche la questione Kolo Muani che come sappiamo è passato al Tottenham.

09:05 – Il Verona, che sarà impegnato contro la Juventus a metà settembre, subito dopo il match della squadra di Tudor contro l’Inter, sta per prendere Gagliardini, svincolato dal Monza. Le visite mediche secondo Nicolò Schira sarebbero già state programmate.

08:30 – “La Juve cambia tanto in attacco. David per ora non convince, ma arrivano rinforzi importanti (Openda soprattutto). A centrocampo non ci sono stati botti, così come sulle fasce. Il vero rinforzo sarà il ritorno di Bremer, la crescita di Yildiz e Vlahovich soprattutto part time”. Questo il commento di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, al mercato bianconero.

08:15 – Nel momento in cui il Psg ha capito che la Juventus aveva in mente altri obiettivi, ha chiamato Comolli – alla 3 di notte tra domenica e lunedì – dicendo di aprire al prestito secco. Ma ormai era troppo tardi dopo aver tirato la corda per quasi due mesi. Quindi niente da fare per il centravanti, andato alla fine al Tottenham. Questo il retroscena della Gazzetta dello Sport.

08:00 – Cessioni ancora possibili. E Milik, che ormai da oltre un anno non vede il campo, potrebbe andare in Turchia dove ha qualche estimatore.