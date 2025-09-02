Openda subito out: bomba prima di Juve-Inter

Openda subito out: l’ultimo innesto fuori prima di Juventus-Inter. Ecco lo scenario che si apre dentro i bianconeri

La Juve ha chiuso bene il mercato, c’è da dirlo. Almeno davanti. Non è arrivato Kolo Muani, e lo sappiamo, ma sono approdati alla corte di Tudor sia Openda che Zhegrova. E il livello si è alzato.

Mancava un difensore, ovvio: ma Rugani almeno offre garanzie e sappiamo benissimo che quando verrà mandato in campo il suo lo farà sempre. La Juve ha tenuto anche Vlahovic – e magari si parlerà di rinnovo mentre è stata subito chiusa la questione Inter – e ha soprattutto in Yildiz, il numero 10, quell’elemento in grado di spaccare le difese avversarie. Si spera che il turco lo possa fare subito, alla ripresa del campionato, quando allo Stadium arriverà l’Inter di Chivu che ha tre punti in meno e che potrebbe pure scivolare a meno sei. Insomma, una partita che non è mai come le altre.

Openda subito fuori: hanno deciso i tifosi

Adesso Tudor ha praticamente l’imbarazzo della scelta sulla prima linea. E noi, sul nostro canale Facebook, abbiamo fatto un sondaggio che ha dato un risultato netto. Abbiamo chiesto ai tifosi della Juventus qual è il tridente necessario per il prossimo impegno di campionato. E la vittoria è stata netta.

Zhegrova è sicuro titolare, secondo i tifosi, insieme all’ex compagno di squadre al Lille – insieme lo scorso anno hanno impacchetto il gol alla Juventus – David, e a chiudere il reparto offensivo ovviamente tutto su Yildiz, che è l’unico imprescindibile in questo momento dentro i bianconeri.

Quindi Openda out, insieme a Vlahovic – che ha fatto benissimo nel corso delle prime due partite – e insieme a Conceicao. Certo, avere dei rincalzi del genere (se così possiamo chiamarli) è qualcosa di importante per andare ad affrontare al meglio la stagione con molti impegni e con un paio di obiettivi che devono essere per forza di cose raggiunti. Magari una squadra come la Juventus potrebbe pure lottare per lo scudetto – anzi, deve lottare per lo scudetto, scusateci – ma forse non ha tutte le forze necessarie per farlo negli altri reparti. Ma davanti fa paura.