DIRETTA Juventus: Yildiz firma, stipendio top. Vlahovic al Milan: la verità | Le notizie del 4 settembre

Diretta Juventus: dopo le anticipazioni di ieri, per quanto riguarda Yildiz è tutto fatto per il rinnovo. Stipendio top. Vlahovic-Milan: la verità

Sì, il calciomercato si è chiuso ma dentro la Juventus adesso è tempo di rinnovi. Quello di Yildiz, ad esempio, è tutto fatto. Con uno stipendio top per il giocatore turco.

In estate si è anche parlato di un addio di Vlahovic assicurato, ma il retroscena di Fabrizio Romano svela altro. Tutte le notizie di oggi giovedì 4 settembre.

09:09 – Secondo la stampa spagnola il Real Madrid pensa a Guehi del Crystal Palace. E siccome vuole anticipare la concorrenza – si è parlato anche di Juventus – i Blancos sono pronti a fare un’offerta nel prossimo mese di gennaio.

08:47 – A me risulta che il Fenerbahce non abbia mai trattato Dusan Vlahovic, perché sa che il serbo non andrebbe mai nel club turco. Vlahovic non è mai stato vicino a lasciare la Juventus, neanche per il Milan. Questo il retroscena di Fabrizio Romano sull’estate passata da Dusan in bianconero.

08:00 – Una curiosità riguarda la possibilità di uno scambio nata negli ultimi giorni di mercato tra Samuel Chukwueze e Nico González. Ma i giocatori avevano ormai un’altra idea in mente, con Nico González verso l’Atletico Madrid e Chukwueze al Fulham.

07:50 – Firma fino al 2030 con uno stipendio da 1,5 milioni di euro a 5 milioni. Questi i dettagli, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, del rinnovo di Yildiz.