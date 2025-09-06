Diretta Juventus: il rinforzo arriva dal Real Madrid. Zhegrova no stop | Le notizie del 6 settembre

Diretta Juventus: i bianconeri guardano già a gennaio e hanno messo nel mirino un rinforzo del Real Madrid. Zhegrova no stop. Le notizie del 6 settembre

La prima partita della nazionale è andata. Cambiaso ha fatto bene appena entrato in campo, meno bene ha fatto Locatelli, che ha perso qualche pallone di troppo.

Insomma, manca una settimana – il senso è questo – a Juve-Inter che bagnerà il ritorno del campionato dopo la sosta. Intanto si parla anche di mercato, che non va mai in vacanza. Le notizie del 6 settembre.

08:25 – Tudor ha concesso 4 giorni di riposo alla squadra. Ma Zhegrova ne ha bisogno solamente di uno e ha deciso di allenarsi. Il giocatore che ha voluto a tutti i costi la Juve vuole essere pronto per il derby d’Italia.

08:00 – Secondo tuttojuve.com la Juventus ha messo nel mirino Ceballos del Real Madrid che dopo un’estate ricca di parole è rimasto alla corte di Xabi Alonso. Se il tecnico non dovesse dargli il minutaggio giusto allora i bianconeri sarebbero pronti a fare un’offerta già a gennaio per prenderlo.