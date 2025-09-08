Milinkovic Savic alla Juventus: decisione presa e addio Inzaghi

Calciomercato Juventus, dopo l’ultimo giorno di mercato Comolli si è guadagnato la fiducia dei tifosi. E adesso tutto su Milinkovic-Savic

Openda e Zhegrova, nell’ultimo giorno di mercato, sono stati senza dubbio dei colpi importanti per la Juventus che ha alzato il livello della rosa in attacco in maniera molto sensibile.

Parliamo di due uomini che possono fare la differenza e che daranno una mano nelle scelte al nuovo allenatore. Ma non ci si può fermare qui. Servono anche innesti importanti in tutte le altre zone del campo e siccome i conti sono quelli che sono – lo sappiamo tutti – allora si potrebbe anche pensare di andare a prendere dei calciatori che possono arrivare a parametro zero. E il colpo potrebbe essere Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic alla Juventus: scelta fatta

Il centrocampista serbo dell’Al Hilal ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione. E nel nostro gruppo Facebook abbiamo fatto un sondaggio su chi, la Juve, dovrebbe puntare il prossimo anno appunto andando a pescare su quei giocatori che potrebbero trovare squadra senza dover versare nulla per il cartellino.

Nomi importanti: Milinkovic, appunto, ma anche de Jong del Barcellona, ma anche Kessie, Gnabry e Bernardo Silva. Uomini importanti dalla cintola in su. Bene, non ci sono stati davvero dubbi tra i tifosi della Juventus che hanno deciso di partecipare al sondaggio. Il nome deve essere quello dell’ex centrocampista della Lazio che è andato in Arabia Saudita e che tutti noi ricordiamo come sia stato uno dei pallini della società bianconera nel corso di diverse sessioni di mercato.

Poi l’offerta araba ha fatto la differenza sbaragliando decisamente la concorrenza e chiudendo di fatto tutte le possibilità di un approdo in bianconero. Insomma, un matrimonio che non si è fatto ma che si potrebbe fare la prossima estate. Anche perché parliamo di un giocatore che ancora, vista l’età, può dare moltissimo in Italia.