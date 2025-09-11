Calciomercato Juventus, Lookman al posto di Vlahovic: Comolli si vendica subito e piazza il colpo. Clamorosa decisione bianconera

Sempre in movimento il mercato, ed è anche giusto così almeno per quelle squadre che hanno voglia di lottare per i titoli. I big club, sotto questo aspetto, non vanno oggettivamente mai in vacanza.

E la Juve è una società di queste, sempre pronta a sfruttare al massimo le occasioni che ci sono. A gennaio, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, Comolli sarebbe pronto a fare degli altri investimenti soprattutto in attacco. Lì, anche per via dell’addio certo di Vlahovic – che rimane nel mirino dell’Inter a zero – i bianconeri hanno bisogno di uomini forti. Magari non una prima punta come il serbo, visto che con David e Openda le cose si sono sistemate, ma di un altro tipo di giocatore. Si parla di Lookman.

Calciomercato Juventus, assalto a Lookman

“C’è un nome che, al termine del mercato estivo, frulla dalle parti della Continassa: Ademola Lookman. Sì, caratteristiche diverse da DV9, ma il gradimento notevole a maggior ragione per i prossimi capitoli di questa vicenda. Tornato in gruppo con l’Atalanta, ma da considerare un separato in casa con contratto in scadenza 2027″.

Il giornale, dopo questa prima parte, sottolinea anche un’altra cosa: “La Juve sarà attentissima a gennaio e ci sono i presupposti tecnici ed economici per pensare che Lookman possa fare comodo alla Continassa visto che, come pare, Vlahovic sarà da sostituire. Oltre a Lookman sono seguiti anche Ramos, Emegha e Ilenikhena”. Giocatori questi che adesso sono in Francia, un campionato che Comolli conosce bene.

Insomma, in poche parole, è una Juve da completare senza dubbio ma con nomi molto importanti, nomi che possono fare la differenza in qualunque momento della partita, uomini che possono sensibilmente alzare il livello tecnico della squadra. Lookman, ad esempio, per età e caratteristiche tecniche e soprattutto per quello che ha già fatto vedere in Serie A, sarebbe un vero e proprio colpaccio.