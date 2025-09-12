Lampo di genio Juventus: nuovo ds e addio Inter

Calciomercato Juventus, il nuovo diesse si presenta con il regalo. Inter ko e colpaccio bianconero in Serie A

La Juve è alla ricerca di un direttore sportivo. Così come vi abbiamo riportato anche nei giorni scorsi quando si è parlato di una figura all’Ausilio. Insomma, serve un altro dirigente dentro l’organigramma e, secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport, un nome ci sarebbe.

Marco Ottolini, attuale dirigente del Genoa, sarebbe entrato nel mirino della società bianconera per la prossima stagione. O per i prossimi mesi: non ci sarebbe solo lui nella lista stando a quanto scritto dal quotidiano, ma anche un paio di nomi stranieri. Di Ottolini, però, non è la prima volta che se ne parla. E quando un’indiscrezione del genere viene messa nero su bianco un paio di volte, allora c’è sempre un pizzico di verità.

Non solo Ottolini: anche Frendrup dal Genoa

Insomma, Ottolini potrebbe anche essere il nuovo dirigente bianconero e si potrebbe anche portare quello che al Genoa, adesso, è uno dei suoi fedelissimi. Non è una novità che dentro i liguri ci sia un giocatore che piace alla Juventus e non solo, piace anche all’Inter, parliamo di Frendrup. Accostato diverse volte sia ai bianconeri che ai nerazzurri, in caso di approdo di Ottolini a Torino allora la situazione potrebbe prendere decisamente una piega importante, quella di un passaggio del centrocampista, molto duttile, visto che può giocare anche come esterno a sinistra o centrale difensivo all’occorrenza.

“Le voci di mercato non mi hanno condizionato” ha detto proprio nelle scorse ore il classe 2001 danese. Ma anche lui sa benissimo di essere entrato nel mirino delle big italiane e non solo e che questa potrebbe essere la sua ultima stagione in Liguria. O gli ultimi mesi, visto che non è del tutto da escludere anche un assalto nel prossimo mese di gennaio da parte della Juventus. Tutto dipende però, o quasi tutto, dalla questione Ottolini.