Bomba prima di Juve-Inter, Barella in bianconero a “qualunque costo”

Bomba prima di Juve-Inter: “Barella a qualunque cifra”. Nel giorno del match più atteso dell’anno annuncio choc

Il giorno di Juve-Inter, e questo basta e avanza per mettere tensione nell’aria e nella testa dei giocatori. Non è una partita come le altre, lo sappiamo tutti, è il derby d’Italia. E Tudor, a quanto pare, ha pure intenzione di mandare in campo Vlahovic dal primo minuto.

Ma Juve-Inter non è solo calcio, è anche incroci extra il campo e anche e soprattutto incroci di mercato. Nel corso degli anni sono stati diversi gli affari fatti tra le due società: chi è andato bene, chi meno, come sempre succede. Ma quello che potrebbe succedere nel corso dei prossimi mesi è clamoroso. Si parla di Barella.

Barella all’Inter: bomba nel giorno del derby

A parlare, intervenuto a TiAmoCalciomercato, programma Youtube di calciomercato.it, ci ha pensato il giornalista e scritto Gigi Moncalvo. Che in fase di presentazione del match – tifoso juventino lui – ha parlato di quei calciatori che al momento ci sono nella rosa di Chivu e che lui prenderebbe volentieri in bianconero.

“Un giocatore dell’Inter che vorrei alla Juve? Lautaro Martinez, perché è uno che la butta dentro. Ma visto che il problema da anni è a centrocampo, io comprerei Barella per qualunque cifra“. “Mi meraviglio che una squadra come il Real Madrid che in due anni ha perso prima Kroos e poi Modric, non lo abbia comprato visto che è molto più giovane. La Juventus non può più competere, fa finta di non avere più i soldi e poi il patron bianconero ha dovuto versare 185 milioni al fisco. Pensate a quanti calciatori si potevano comprare…”. Queste le parole del giornalista che quindi non ha dubbi su chi prendere per la sua squadra.

E voi, un giocatore come Barella in bianconero lo vorreste? Noi rispondiamo così: ormai le bandiere non ci sono più e ben venga, nel caso, un uomo pronto a dare tutto per la maglia con le qualità del centrocampista della nazionale. Impossibile, comunque, tutto questo possa succedere.