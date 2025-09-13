Diretta Juventus: sorpresa Vlahovic nel giorno dell’Inter, Tudor ribalta tutto | Le notizie del 13 settembre

Diretta Juventus, oggi è il giorno dell’Inter allo Stadium e Tudor ribalta tutto. In attacco ci potrebbe essere spazio per Vlahovic

Non è e non sarà mai una partita come le altre. Juventus-Inter è una storia diversa, è il derby d’Italia. E il ritorno del campionato dopo la sosta per le nazionali regala questo intreccio clamoroso.

Conta di più per i nerazzurri, dicono i quotidiani in edicola questa mattina, perché Chivu ha già perso un match e non si può permettere passi falsi. Intanto Tudor, dal proprio canto, è pronto al ribaltone. Ecco le notizie di oggi, sabato 13 settembre.

09.28 – Se oggi Vlahovic dovrebbe scendere in campo da titolare, le voci sul mercato non si fermano. Secondo quanto scritto da Ekrem Konur l’Inter ha avviato i contatti con il giocatore: la richiesta è di 10 milioni di euro all’anno come stipendio.

08.21: Non solo il Liverpool: su Bremer ci potrebbe essere un’altra squadra pronta con una grande offerta. Qui i dettagli.

08.00 – Vlahovic dal primo minuto, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Questa sarebbe la scelta di Tudor, con David in panchina. Non ci sarà Zhegrova, che dovrà mettersi al passo con i compagni nelle prossime due settimane. E il serbo, in scadenza come sappiamo il prossimo anno, potrebbe essere la mossa a sorpresa.

07.31 – La Juve pensa al nuovo direttore sportivo e nella lista c’è Ottolini del Genoa. Occhio alla possibilità che si possa portare Frendrup a Torino. I dettagli.