DIRETTA | Juventus, Tudor infiamma ancora. C’è già un caso in attacco – Le news del 22 settembre

Diretta Juventus: le parole di Tudor infiammano ancora i tifosi juventini. Adesso è un capopopolo. C’è già un caso in attacco

Settimana di lavoro per la Juventus prima della sfida all’Atalanta. Senza Champions si può pensare a fare le cose per bene e soprattutto cercare di mettere a posto la difesa che al momento prende troppi gol.

Ma dopo il pareggio di Verona non si placano le polemiche per le scelte di Rapuano. E le parole di Tudor hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi. Che lo vedono adesso come un capopopolo. Inoltre, c’è anche il primo caso in attacco. Tutte le notizie di oggi.

09.38 – Accostato alla Juve nel corso di qualche sessione di mercato. Reguillon, secondo Team Talk, potrebbe andare da Mourinho al Benfica. Il portoghese lo ha sempre stimato e potrebbe chiedere alla società di prenderlo subito.

8.30 – C’è il primo caso nella Juventus, e riguarda Openda. “Patrimonio da salvare” titolare sempre il giornale torinese questa mattina, sottolineando che dopo le prime due uscite inconcludenti, Tudor gli debba trovare una sistemazione giusta, magari lanciando Yildiz centrale alle spalle di due punte. E darà così la possibilità al belga di mettersi in mostra.

8.00 – “Igor ha risvegliato l’orgoglio della gente” spiega questa mattina Tuttosport in edicola. E adesso per i tifosi è “uno di noi”. Le parole dopo il pareggio contro il Verona hanno fatto scattare qualcosa dentro i supporter juventini, che non vedono solo un allenatore ma anche un condottiero a cui affidare le proprie paure e perplessità. In questo modo tutto l’ambiente viaggia dalla stessa parte.