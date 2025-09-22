Tonali alla Juventus: i titoli di coda sono già partiti

Calciomercato Juventus, si parla ancora del sogno Tonali in mezzo al campo. La situazione è in continua evoluzione. Le ultime
Sono tanti i nomi che circolano in questo momento dentro la Juventus per un possibile inserimento in mezzo al campo. Si parla di Milinkovic-Savic, pronto a dire di sì alla Juventus. Ma non solo, c’è anche un altro nome, quello di Tonali.
Come sappiamo il centrocampista azzurro adesso al Newcastle è nei radar dei bianconeri da un poco di tempo. Una situazione che deve essere monitorata per forza di cose nel corso delle prossime settimane anche se, le notizie che arrivano dall’Inghilterra in questo momento non è che lascino tranquilli i tifosi bianconeri. Andiamo a vedere cosa viene scritto.
Calciomercato Juventus, ecco le ultime su Tonali
Team Talk, che conferma comunque l’interesse della Juve per l’ex Milan, parla nel dettaglio della possibilità di un trasferimento di Tonali il prossimo anno. Quasi impossibile, si legge.
Il motivo? Oltre al fatto che il Newcastle non sembra essere per nulla felice di privarsi del giocatore, solamente un’offerta indecente potrebbe mettere in difficoltà i bianconeri d’Oltremanica, che vogliono più dei soldi che hanno speso un paio di anni fa per strapparlo al Milan. Quindi Tonali non si muoverà per meno di 80 milioni di euro, una cifra che in questo momento la Juventus non sembra essere in grado di mettere sul piatto. E il sogno potrebbe rimanere tale.