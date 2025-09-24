DIRETTA | Juventus, 50 milioni per il difensore. Tudor cambia ancora – Le news del 24 settembre

Diretta Juventus: il calciomercato non si ferma e dalla Spagna arriva una bomba, pronti 50 milioni di euro. Tudor cambia ancora

Nel fine settimana a Torino arriva l’Atalanta, una partita importante. E Tudor ha iniziato a preparare la sua squadra in vista dell’impegno. Il tecnico, soprattutto davanti, è pronto a cambiare ancora.

Ma non c’è solo il campo, c’è anche il calciomercato con una notizia clamorosa: la Juve sarebbe pronta a investire 50 milioni di euro per un difensore. Andiamo a vedere insieme, quindi, tutte le notizie di oggi

9.02 – La Gazzetta dello Sport scrive questo: “Le prestazioni di Palestra non sono passate inosservate alla dirigenza della Juventus, che lo considera un investimento in prospettiva. Valutato 20 milioni di euro, oggi l’ostacolo principale è rappresentato dall’Atalanta, che ha intenzione di riportarlo a Bergamo al termine del prestito secco al Cagliari, per inserirlo stabilmente nella rosa di Juric”.

8.05 – Nel frattempo Tudor continua a lavorare in vista della Dea. E ci sono possibilità di vedere David dal primo minuto in attacco, visto che dietro la punta non è piaciuto particolarmente. Potrebbe esserci il sorpasso su Vlahovic.

7.31 – Dalla Spagna arriva una notizia clamorosa: la Juventus sarebbe pronta a offrire 50 milioni di euro per Araujo. Il difensore del Barcellona, già cercato lo scorso gennaio, è un elemento che Comolli vorrebbe nella propria rosa per creare con Bremer una coppia di centrali da sogno. A gennaio nuovo assalto.