Nuovo presidente della Juventus: comunicata la scelta

Juventus, la rivoluzione è totale in società dopo i cambiamenti in estate. Elkann vuole un nuovo presidente. E la risposta è arrivata

Non solo manovre per il campo – con Araujo e Palestra nel mirino – ma anche fuori, la Juventus, si sta muovendo. A quanto pare. Alla ricerca di un nuovo presidente. Una figura importante dentro un club come quello bianconero, ovvio.

Ieri qualcuno chiedeva a grano voce Alessandro Del Piero: e non è la prima volta che succede tutto questo. L’ex capitano, adesso opinionista televisivo, sarebbe perfetto lì, a capo di tutto, insieme a Chiellini che ha già un ruolo dirigenziale, come sappiamo. Ma nella lista, almeno secondo Momblano, non è l’unico. Si pensa anche a Platini, un altro ex storico, un altro ex che ha lasciato il segno. E la Juve avrebbe chiesto allo stesso la volontà di diventare il numero uno. La risposta è arrivata.

Platini presidente della Juventus: ha detto no

Durante la solita trasmissione Juventibus, Momblano ha svelato appunto un retroscena sulla questione: “La Juventus ha chiesto, in maniera ufficiosamente ufficiale, a Michel Platini se fosse interessato a diventare il presidente. La risposta è stata negativa. Quando è successo? Non tanto tempo fa”.

Insomma, il club, Elkann in questo caso ovvio, si è mosso per capire se ci fossero i margini di un arrivo di Platini a Torino. Dopo essere stato scagionato da tutte le accuse che gli sono piovute addosso negli ultimi anni, Le Roi è “libero” sul mercato ma non ha accettato, almeno per ora. E chissà, magari adesso potrebbe toccare a Del Piero. I tifosi della Juve, in questo caso, sperano senza dubbio che possa arrivare una risposta positiva. Vedremo se succederà. E vedremo come andrà a finire.