DIRETTA | Juventus, contatti con Milinkovic-Savic. C’è l’erede di Bremer – Le news del 25 settembre

Diretta Juventus: contatti con Milinkovic-Savic: i bianconeri lo vogliono a gennaio per questo motivo. E in rosa c’è anche l’altro Bremer

La Juve fa davvero sul serio per Milinkovic-Savic, almeno stando alle indicazioni che questa mattina arrivano da TuttoSport. Ma non solo, in rosa c’è anche il nuovo Bremer.

In attesa della quinta giornata di campionato contro l’Atalanta, la società si muove sul mercato e Tudor in campo per provare a trovare una vittoria importante. Ecco le news del 25 settembre.

8.15 – C’è già l’erede di Bremer nella Juventus. Parliamo di Pedro Felipe, centrale difensivo brasiliano, tornato dopo un lungo infortunio e decisivo con una rete in Next-Gen. Potrebbe fare molto comodo a Tudor nell’ottica di un rifacimento del pacchetto arretrato. Forte fisicamente, presto potrebbe finire nel giro della Prima Squadra.

7.38 – Contatti avviati per Milinkovic-Savic. La Juve a gennaio vuole il centrocampista dell’Al Hilal perché ha capito che in mezzo al campo c’è un buco mai coperto. Pesano i fallimenti di Arthur e Douglas Luiz e anche Koopmeiners non dà garanzie. L’assalto è programmato e potrebbe andare in porto.