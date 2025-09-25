Koopmeiners-Juventus, è finita: la mossa di Tudor per l’addio

Calciomercato Juventus, Koopmeiners è sempre lì, in campo, anche quando non dovrebbe esserci. La strategia d’uscita e la mossa di Tudor

Nonostante le prestazioni al di sotto le aspettative, nonostante non riesca mai a cambiare passo, Teun Koopmeiners vede sempre il campo in questo avvio di stagione.

E, quasi sicuramente, sarà così anche sabato pomeriggio quando allo Stadium arriverà l’Atalanta di Juric. Tudor ci sta provando in tutti i modi a recuperarlo, ma è evidente come il suo compito non stia riuscendo. Una situazione, quindi, di difficile lettura. Ed è anche per quello che l’olandese non sta riuscendo a dare alla squadra che la Juve si sta muovendo per Milinkovic-Savic.

La mossa di Tudor, la spinta della società

Tutti si stanno domandando, pure, perché nonostante le prestazioni negative Koopmeiners sia sempre dentro al campo. Secondo TuttoSport in edicola questa mattina, oltre al fatto della voglia di un recupero da parte dello stesso tecnico, ci sarebbe una spinta “indiretta che coinvolge anche i piani alti” della società. Il motivo? Ve lo spieghiamo subito.

L’investimento fatto lo scorso anno è stato troppo importante per dilapidarlo solamente in due stagioni. Quindi Koop gioca, e si spera possa migliorare anche nelle sue prestazioni, per cercare di attirare la prossima estate qualche club pronto a bussare alla porta della Juventus per una cessione. Una vetrina, insomma, utile per non perdere del tutto un giocatore nella sua valutazione.

Quindi, la sensazione arrivati a questo punto, è che vedremo Koopmeiners in campo nelle prossime uscite.