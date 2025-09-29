Calciomercato Juventus, 50 milioni di euro: scippo ai campioni d’Europa

di

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti allo scippo ai campioni d’Europa e al Manchester City. Il colpo vale 50 milioni di euro

La Juve guarda al futuro. E vuole chiudere dei colpi a centrocampo, a quanto pare. O almeno stando alle informazioni che arrivano da transfereed.com, che parla di un interesse bianconero nei confronti di un giocatore del Bayern Monaco.

Comolli in primo piano
Calciomercato Juventus, 50 milioni di euro: scippo ai campioni d’Europa (Lapresse) – Juvelive.it

Parliamo di Pavlovic, a quanto si legge. Un centrocampista che a suon di prestazioni importanti si è guadagnato una maglia da titolare in mezzo al campo con i bavaresi. Contratto in scadenza il 30 giugno del 2029, la squadra allenata da Kompany chiede intorno ai 45-50 milioni di euro per il suo cartellino. E la Juve sarebbe pronta a investirli.

Calciomercato Juventus, occhi su Pavlovic

Si parla, con molta insistenza, di un possibile addio di Locatelli dalle parti della Continassa. E magari Pavlovic potrebbe essere appunto il sostituto del centrocampista che non è che abbia mai convinto più di tanto. Insomma, sarebbe un colpo importante, un colpo davvero grosso.

Pavlovic in azione
Calciomercato Juventus, occhi su Pavlovic (Lapresse) – Juvelive.it

Attenzione, però: mica facile arrivarci. Sì, perché sempre secondo il sito citato prima su Pavlovic ci sono i riflettori accesi principalmente del Psg, ma anche del Manchester City anche in un’ottica di addio di Bernardo Silva, lui sì accostato ai bianconeri con molta insistenza anche e che potrebbe arrivare a parametro zero.

In poche parole le grandi manovre sono iniziate e c’è la sensazione che la Juventus non abbia nessuna intenzione di trovarsi impreparata.

Gestione cookie