Calciomercato Juventus, 50 milioni di euro: scippo ai campioni d’Europa

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti allo scippo ai campioni d’Europa e al Manchester City. Il colpo vale 50 milioni di euro

La Juve guarda al futuro. E vuole chiudere dei colpi a centrocampo, a quanto pare. O almeno stando alle informazioni che arrivano da transfereed.com, che parla di un interesse bianconero nei confronti di un giocatore del Bayern Monaco.

Parliamo di Pavlovic, a quanto si legge. Un centrocampista che a suon di prestazioni importanti si è guadagnato una maglia da titolare in mezzo al campo con i bavaresi. Contratto in scadenza il 30 giugno del 2029, la squadra allenata da Kompany chiede intorno ai 45-50 milioni di euro per il suo cartellino. E la Juve sarebbe pronta a investirli.

Calciomercato Juventus, occhi su Pavlovic

Si parla, con molta insistenza, di un possibile addio di Locatelli dalle parti della Continassa. E magari Pavlovic potrebbe essere appunto il sostituto del centrocampista che non è che abbia mai convinto più di tanto. Insomma, sarebbe un colpo importante, un colpo davvero grosso.

Attenzione, però: mica facile arrivarci. Sì, perché sempre secondo il sito citato prima su Pavlovic ci sono i riflettori accesi principalmente del Psg, ma anche del Manchester City anche in un’ottica di addio di Bernardo Silva, lui sì accostato ai bianconeri con molta insistenza anche e che potrebbe arrivare a parametro zero.

In poche parole le grandi manovre sono iniziate e c’è la sensazione che la Juventus non abbia nessuna intenzione di trovarsi impreparata.