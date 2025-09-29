DIRETTA | Juventus: “Thiago Motta brutale”. Thuram a rischio – Le news del 29 settembre

Diretta Juventus: i bianconeri alla ricerca della vittoria che manca da tre turni pensano alla Champions League. E le rivelazioni su Thiago Motta

Tre pareggi di fila e all’orizzonte c’è il Milan. La Juventus di Tudor è alla ricerca di una vittoria in Champions League, sul campo del Villarreal. Non semplice, ovvio.

Intanto a TuttoSport, oggi, ha parlato il padre di Huijsen, che non le ha mandate a dire né a Thiago Motta e nemmeno a Giuntoli. Problemini per Thuram, infine. Ecco tutte le notizie di oggi, 29 settembre.

9.06 – Niente da fare per Vlahovic, nemmeno contro il Villarreal. Il serbo partirà dalla panchina anche perché le voci sul suo futuro si fanno sempre più insistenti. C’è David dal primo minuto.

8.00 – Secondo le informazioni riportate da Team Talk, il Liverpool sta cercando Cambiaso, anche perché Kerzek, arrivato in estate, non convince. Dopo le parole di Tudor in conferenza stampa, i Reds hanno capito che il giocatore potrebbe fare al caso loro. E anche il Manchester City ci sta facendo un pensiero.

7.50 – In vista del Villarreal, recupera Conceicao e Bremer non preoccupa. I dubbi di Tudor sono su Yildiz che è apparso stanco e su Thuram: indolenzimento del polpaccio per il centrocampista francese, quindi niente di preoccupante. Ma la sua presenza in Spagna è a rischio.

7.30 – In un’intervista rilasciata a TuttoSport, ha parlato il padre di Huijsen, difensore del Real Madrid: “Motta è stato brutale. Gli ha detto che era fuori dal progetto e che doveva andarsene. Giuntoli è stato categorico. Lasciare Torino è stata dura. Questo uno dei passaggi più importanti.