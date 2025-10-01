Bernardo Silva alla Juventus, via libera Mourinho: le mosse di Comolli

Bernardo Silva alla Juventus: il via libera arriva da Mourinho che cerca un altro tipo di giocatore. E ci sono le mosse di Comolli. Le ultime

C’è un unica certezza, stando alle informazioni arrivate da Fabrizio Romano: “Bernardo Silva lascerà il Manchester City a parametro zero“. Sì, nessuna possibilità di rinnovo.

Accostato ai bianconeri, il centrocampista portoghese, è ovviamente cercato da mezza Europa ma non solo, anche dall’Arabia Saudita che, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, potrebbe riempire d’oro il giocatore con un ingaggio monstre. Starà a Silva capire cosa fare del proprio futuro. Di certo, però, stando alle informazioni che arrivano dalla Spagna, la Juve ha un rivale in meno, José Mourinho.

Bernardo Silva alla Juventus, le ultime

Anche il Benfica sarebbe iscritto alla corsa per il giocatore, ma fichajes.net mette nero su bianco un altro obiettivo di Mourinho, l’ex Milan Brahim Diaz, che al Real non sta trovando lo spazio desiderato. In questo modo, Silva, non verrebbe preso in considerazione dai lusitani. E c’è il primo via libera per i bianconeri.

Ma al momento qual è la posizione di Comolli: sempre riprendendo Romano, la società “pensa che sia troppo presto per iniziare una trattativa. Quindi il discorso è ancora fermo”. In ogni caso è una notizia, una di quelle importanti, rilanciata in esclusiva da Juvelive.it, che trova conferme in questi giorni.

La dirigenza, quindi, per il momento è ferma, ma senza dubbio un pensiero sul giocatore è stato fatto e verrà fatto nel corso delle prossime settimane. Si può sognare, in poche parole.