DIRETTA | Calciomercato Juventus, firma Yildiz. Tudor non molla la presa – Le news dell’1 ottobre

Diretta Juventus: stasera i bianconeri tornano in campo in Champions League e Tudor non molla la presa. Ancora dal primo minuto. Firma Yildiz

Giornata campale per il cammino in Champions League della Juventus che questa sera sul campo del Villarreal affronta la seconda giornata.

Dopo il pareggio in casa contro il Borussia un’altra squadra che ha nel giallo il colore principale. Una sfida complicata, nella quale Tudor anche per via di alcune assenze ha deciso di mandare in campo di nuovo quel giocatore che fino al momento ha deluso. Sotto tutte le notizie di oggi, mercoledì 1 ottobre.

8.00 – “La Juventus è ottimista sul rinnovo di Kenan Yildiz, entrambi le parti stanno parlando da tempo senza nessuna fretta. Il turco avrebbe potuto accettare offerte dalla Premier League in estate ma nella sua testa c’è solo la Juventus”. Cosi Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube.

7.30 – Koopmeiners dal primo minuto a centrocampo. Così i giornali indicano la probabile formazione della Juventus. Davanti spazio a David con Yildiz. Vlahovic in panchina. Dietro Gatti prenderà il posto di Bremer, nemmeno convocato.