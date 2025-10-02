Diretta | Juventus, Koopmeiners irrecuperabile. Infortunio Cabal: le ultime – Le news del 2 ottobre

Diretta Juventus: dopo il Villarreal volano gli stracci. Cosa sta succedendo. E ci sono anche le ultime sull’infortunio di Cabal

Il pareggio arrivato contro il Villarreal ha lasciato l’amaro in bocca a Tudor e non solo. Anche ai tifosi. Che non si spiegano come questa squadra possa regalare un tempo.

E poi ci sono le spine, altre spine. Quella dell’infortunio di Cabal ad esempio ma anche Koopmeiners, che ormai è irrecuperabile. Andiamo a vedere insieme, quindi, le notizie del 2 ottobre.

8.00 – Preoccupa Cabal, uscito ieri per un infortunio muscolare dopo pochi minuti. Oggi esami strumentali, ma non ci sono sensazioni positive. Con il Milan, secondo TuttoSport, torna Bremer dal primo minuto e anche Di Gregorio in porta. Tudor, quindi, cambia ancora.

7.30 – Bocciato da tutti i quotidiani, ormai Koopmeiners è diventato un giocatore irrecuperabile. TuttoSport, ad esempio, gli dà 5 in pagella: “non ne azzecca mezza” viene messo nero su bianco. E forse il voto è troppo alto. Pure i tifosi, sui social, hanno capito da un poco a dire il vero che non c’è nulla da fare.