Juventus-Nizza, amichevole il 31 luglio

Il 31 luglio si giocherà Juventus-Nizza allo Juventus Training Center della Continassa. Un’amichevole di lusso che apre di fatto la nuova stagione.

Ecco il comunicato ufficiale della Juve:

“Il percorso di avvicinamento ai primi impegni ufficiali della Juventus si arricchisce di un nuovo appuntamento. Il prossimo 31 luglio, alle ore 18:00, i bianconeri ospiteranno il Nizza per un test amichevole sui campi dello Juventus Training Center. L’evento sarà accessibile esclusivamente su invito a media e ospiti del Club.

Il confronto con la squadra francese, successivo agli impegni di Basilea e Liegi, rappresenterà l’ultima amichevole prima dello spostamento verso l’Oriente dove il gruppo sarà protagonista dello Juventus Summer Tour powered by Jeep. Tournée che vedrà la squadra rifinire la preparazione attraverso una serie di sfide di assoluto livello: il match contro il Chelsea a Hong Kong in Cina e, successivamente, i due prestigiosi appuntamenti in programma a Perth in Australia contro Inter e Palermo”.