Juventus, Massara è il nuovo Chief Football Officer: lavorerà al fianco di Carnevali

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La Juventus rinforza la sua dirigenza ad affiancare Carnevali ci sarà Frederic Massara dopo la sua esperienza con la Roma

Massara (ANSA)Juvelive.it
Massara (ANSA)Juvelive.it

La nuova Juventus continua a prendere forma. Dopo l’arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale, il club bianconero ha deciso di affidare il ruolo di Chief Football Officer a Frederic Massara, dirigente di grande esperienza che sarà chiamato a guidare l’area sportiva insieme al nuovo management. La scelta rientra nel processo di riorganizzazione societaria avviato dalla proprietà, con l’obiettivo di rilanciare il progetto tecnico e riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Massara porta con sé un curriculum di assoluto livello. Dopo le esperienze con Roma e Milan, culminate con la conquista dello Scudetto del 2022 e una serie di operazioni di mercato di successo, il dirigente è pronto a iniziare una nuova avventura in bianconero. La sua capacità di costruire rose competitive e valorizzare giovani talenti è stata uno dei principali motivi che hanno spinto la Juventus a puntare su di lui.

Il nuovo CFO lavorerà in stretta sinergia con Giovanni Carnevali. Se l’ex dirigente del Sassuolo avrà il compito di guidare la società sotto il profilo manageriale e strategico, Massara sarà il punto di riferimento dell’area sportiva, seguendo da vicino mercato, scouting e pianificazione tecnica. Una divisione dei compiti pensata per garantire una struttura dirigenziale più solida ed efficiente.

L’obiettivo della Juventus è chiaro: costruire un progetto sostenibile ma allo stesso tempo competitivo, capace di riportare il club a lottare stabilmente per lo Scudetto e a recitare un ruolo da protagonista anche in Europa. La coppia Carnevali-Massara rappresenta il primo tassello della nuova era bianconera, con la dirigenza chiamata a gettare le basi per un ciclo vincente.