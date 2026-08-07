La Juventus sta lavorando al piano uscite, per completare i reparti con altri 3/4 colpi richiesti da Luciano Spalletti
La Juventus continua a lavorare sul mercato in uscita per definire la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera starebbe valutando diverse operazioni che potrebbero cambiare gli equilibri della squadra, soprattutto nel reparto offensivo.
Tra i nomi più caldi c’è quello di Jonathan David. L’attaccante canadese, arrivato a parametro zero, rappresenta una possibile occasione per generare un’importante plusvalenza e la Juventus starebbe prendendo in considerazione una sua cessione. Un’eventuale partenza permetterebbe al club di intervenire nuovamente sul mercato alla ricerca di un altro centravanti da affiancare a Randal Kolo Muani.
A incidere sulle strategie offensive potrebbe però essere anche Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, protagonista di un buon precampionato, sta cercando di convincere Luciano Spalletti di poter essere ancora utile alla causa bianconera. Qualora Milik riuscisse a guadagnarsi la fiducia dell’allenatore, lo scenario del mercato degli attaccanti potrebbe cambiare sensibilmente, riducendo la necessità di nuovi innesti nel reparto avanzato.
Le prossime settimane saranno quindi decisive per il futuro della Juventus, chiamata a definire le uscite prima di affondare i colpi in entrata e completare una rosa competitiva in vista della nuova stagione.