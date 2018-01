L’infortunio di Paulo Dybala è arrivato proprio quando la Joya si era finalmente ritrovata ed era tornata ad essere decisiva con la doppietta contro l’Hellas Verona. In Sardegna, l’argentino è uscito con le lacrime agli occhi, abbracciato e consolato da Massimiliano Allegri e da tutta la Juventus. “Lesione distrattiva ai flessori della coscia destra di grado lieve-medio”, questa la diagnosi dopo la risonanza magnetica e tempi di recupero stimati tra i 40 ed i 45 giorni. Un mese e mezzo, tanto, tantissimo per un infortunio già capitato a Dybala nel 2016 quando stette fuori per 48 giorni. Un tempo lunghissimo che gli farà perdere diverse partite importanti della stagione.

Juventus, i match che salterà Dybala per infortunio

Dybala dovrebbe rientrare a fine febbraio/inizio marzo. Il primo match che salterà sarà quello al rientro dalla sosta, il 22 gennaio contro il Genoa. Poi due trasferte: prima a Verona contro il Chievo e poi l’andata della semifinale di Coppa Italia in casa dell’Atalanta. Il 4 febbraio e l’11 febbraio guarderà dalla tribuna il match casalingo contro il Sassuolo e la trasferta con la Fiorentina. Ma a pesare maggiormente sul morale di Dybala e sull’economia del gioca della Juventus sarà l’assenza nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, quando il 13 febbraio all’Allianz Stadium arriverà il Tottenham di Harry Kane. La Joya salterà poi quasi sicuramente anche il derby contro il Torino e potrebbe poi essere in dubbio per la sfida di campionato del 25 febbraio con l’Atalanta. Dovrebbe tornare a disposizione al 100% per il ritorno a Wembley contro gli Spurs, in una sfida che avrà un valore fondamentale per la Juventus.

Ecco nel dettaglio le gare che salterà Dybala: