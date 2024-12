Altro sgambetto alla Juventus: va a fare compagnia a Chiesa

La Juventus è una delle squadre che più si sta muovendo in sede di mercato per cercare di chiudere dei colpi e sistemare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Gli infortuni, in particolare quelli che hanno colpito Bremer e Cabal, hanno messo in seria difficoltà l’allenatore italo-brasiliano che si ritrova a dover fare scelte obbligate per quello che riguarda il pacchetto arretrato.

La società è quindi al lavoro per cercare di individuare quei calciatori che possano migliorare la rosa e sistemare, anche a livello numerico, la situazione in difesa. Thiago Motta è in costante contatto con Cristiano Giuntoli e la sua squadra mercato per indicare quei nomi che più farebbero al caso della squadra bianconera. Tra questi c’è anche un pallino dell’allenatore bianconero che rischia però di salutare e trasferirsi in Premier League andando a giocare con Federico Chiesa a Liverpool.

Juventus, brutte notizie dal mercato: assalto del Liverpool ad un obiettivo

Stando a quanto affermato da TeamTalk in Inghilterra, il Liverpool avrebbe individuato in Sam Beukema il difensore giusto per sistemare la difesa a disposizione di Arne Slot. Proprio il tecnico avrebbe richiesto alla propria dirigenza il centrale olandese che conosce bene avendolo ammirato in Eredivisie fino a pochi anni fa.

Sam Beukema è uno dei centrali che più sta facendo bene nel campionato italiano. Dopo Thiago Motta anche Vincenzo Italiano sta puntando in maniera decisa sul classe 1998 che è un perno della formazione rossoblu sia in campionato che in Champions League. Seppure l’avventura del Bologna in Europa appare ormai terminata, il club emiliano non sembra intenzionato a lasciar partire il difensore già a gennaio per provare a centrare di nuovo una qualificazione in Europa.

La sensazione è che il Bologna non si opporrà alla cessione del difensore durante la prossima estate ma difficilmente darà l’ok alla partenza durante il mese di gennaio. Le cose potrebbero cambiare solamente di fronte ad una maxi offerta che vada a superare i 25 milioni di euro, una somma che permetterebbe ai felsinei di trovare sin da subito un sostituto all’altezza dell’ex AZ Alkmaar.

Per la Juventus c’è quindi un’altra concorrente per quello che riguarda Sam Beukema che nelle scorse settimane è finito nel mirino anche di Milan e Real Madrid con il club allenato da Carlo Ancelotti che ha bisogno di sostituire Eder Militao, infortunatosi gravemente circa un mese fa. I bianconeri dovranno quindi guardare altrove per non rischiare di rimanere senza alternative in vista della prossima sessione di mercato.