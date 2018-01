“Non è assolutamente vero che è stata trovata un’intesa per il trasferimento di Praet alla Juventus, così come a qualsiasi altro club. È felice ed è legato alla Sampdoria, tuttavia sono certo che dopo la fine della stagione compierà un salto di qualità”. Martin Riha, agente di Praet, ha prontamente smentito le voci riguardo un accordo tra Sampdoria e Juventus per il trasferimento del suo assistito. Tuttavia, il centrocampista belga resta senza dubbio un obiettivo della dirigenza bianconera. Intervistato ai microfoni de ‘Il Secolo XIX’, il classe 1994 ha voluto fare chiarezza: “Quando ero in vacanza in Sicilia il telefono ha squillato spesso, ma non era tutto fatto come hanno scritto i giornali”.

Juventus, le parole di Praet

Almeno in questa sessione di calciomercato, il futuro dell’ex Anderlecht è alla Sampdoria: “L’interesse della Juventus fa piacere, ma sono soltanto parole, per ora. Io sono contento alla Sampdoria, anche se le cose ultimamente sono andate meno bene”. Dopo una stagione di rodaggio, il belga si è conquistato un posto da titolare nella squadra di Giampaolo e sta convincendo tutti al fianco di Torreira. Il centrocampista ha parlato del suo nuovo ruolo in blucerchiato: “Mi manca molto il gol ma c’è da dire che sono un altro giocatore rispetto al Belgio: ora devo giocare più basso e sono più lontano dalla porta. È vero che devo e voglio crearmi più chance e ci sto lavorando. Il mio primo obiettivo però non è segnare ma essere utile alla squadra. Oltretutto se mi ripeto “devo segnare, devo segnare” è soltanto peggio”.