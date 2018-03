Dopo la parentesi Coppa Italia con le vittorie di Juventus e Milan che giocheranno la finale della competizione, ritorna il campionato con la ventisettesima giornata. Solito testa a testa tra Juventus e Napoli, con i bianconeri che giocheranno per primi. Sabato 3 marzo alle ore 18 all’Olimpico va scena Juve-Lazio. La sfida sarà arbitrata da Banti, al Var ci sarà Irrati.

Lazio-Juve, probabili formazioni

Il nodo da sciogliere è la possibilità di vedere in campo Gonzalo Higuain. L’argentino si è allenato a parte ed è sempre più probabile la sua esclusione dall’undici titolare. Spera in un posto dal primo minuto Dybala, ma Allegri sembra tentato dal riproporre Alex Sandro nel tridente offensivo insieme a Mandzukic e Douglas Costa, probabilmente il migliore in campo nella partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. In caso di spostamento del terzino brasiliano, ad occupare la fascia sinistra sarà Asamoah mentre Lichtsteiner dovrebbe essere il padrone della fascia destra. I centrali davanti a Buffon dovrebbero essere Benatia e Chiellini, ma occhio all’ipotesi Barzagli al posto del vice capitano. A centrocampo ci saranno Matuidi e Pjanic ed a completare il reparto ci sarà ballottaggio tra Khedira, Marchisio e Sturaro. Il tedesco sarebbe la scelta più ovvia, ma potrebbe restare fuori per essere preservato in vista di un altro appuntamento importantissimo in programma settimana prossima: il ritorno di Champions in casa del Tottenham.

Per la Lazio squalificato Marusic, al suo posto dovrebbe giocare Basta. Stefan De Vrij, Bastos e uno tra Wallace e Luiz Felipe dovrebbero completare il reparto arretrato. Sia Caceres che Radu non sono usciti al meglio dalla sfida di Coppa Italia e per loro si profila la panchina. A centrocampo, oltre a Basta, Lulic, Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. In attacco agirà il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, supportato alle spalle da uno tra Luis Alberto e Felipe Anderson, con lo spagnolo al momento favorito.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro.

Lazio-Juve, dove vederla in TV e streaming

La sfida dell’Olimpico fra Lazio e Juve sarà visibile sia su Sky, canali Sky Super Calcio e Sky Sport 1, sia su Mediaset Premium, sul canale Premium Sport. La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati Sky, sull’applicazione SkyGo, e su Premium Play per gli abbonati Premium.