Bloccata la cessione: la Juventus lo tiene fino a giugno

Novità sul mercato in casa Juve: bloccata la cessione del giocatore dopo le ultime prestazioni, i bianconeri se lo tengono fino a fine stagione

La Juventus è pronta ad intervenire sul mercato di gennaio per prendere almeno un difensore. Gli infortuni di Cabal e soprattutto Bremer hanno imposto a Cristiano Giuntoli e all’intero team mercato dei bianconeri a dover fare delle riflessioni in vista della riapertura delle trattative. Sarà comprato almeno un centrale di qualità, dovendo fare da sostituto del brasiliano, il vero totem della retroguardia dei piemontesi. Il tutto però ad un prezzo contenuto, non potendo disporre di un budget ampio.

Si cercherà l’opportunità giusta. Allo stesso tempo è parsa una montagna da scalare il dover prendere non uno ma ben due difensori. La società, infatti, doveva far fronte oltre ai due infortuni gravi già citati, anche ad una possibile richiesta di addio che avrebbe reso ancora più corta la coperta dei difensori a disposizione di Thiago Motta.

Giuntoli frena, addio rinviato a fine stagione? Cessione bloccata!

Giuntoli ha tirato un sospiro di sollievo dopo l’ultimo rilancio che può allontanare le voci di addio immediato. C’era un difensore, infatti, pronto ad andare via a gennaio ma la cessione sarebbe stata bloccata fino a giugno dopo le ultime convincenti prestazioni.

Danilo era stato sempre al centro della Juve, sin dal suo arrivo. Con Allegri era diventato capitano, sfruttando la sua duttilità che gli permetteva di essere schierato sia come centrale che sulla fascia. All’arrivo di Thiago Motta, però, le cose erano cambiate. L’ex tecnico del Bologna ha iniziato a fare altre scelte, togliendogli la fascia da capitano e relegandolo addirittura ad ultima pedina del pacchetto arretrato. Il brasiliano, stufo della situazione, aveva chiesto la cessione anticipata alla società, pronta ad accontentarlo.

Il suo contratto scadrà a giugno e in ogni caso non sarà rinnovato ma Danilo era pronto a salutare con sei mesi d’anticipo, chiedendo addirittura la rescissione del contratto. Le opportunità non gli mancano. Poi però, complici i diversi stop anche di Savona e Cambiaso, ha iniziato a giocare per necessità e le sue ultime prestazioni sono state di pregevole fattura. Si sta rilanciando alla grande, dimostrando grande professionalità e di poter essere ancora utile alla causa.

Thiago Motta è felice del suo rendimento e in accordo con lo stesso calciatore è pronto a tenerlo fino a giugno, bloccandone la cessione. Sarà lui il primo “acquisto” della Juve. Giuntoli tira un sospiro di sollievo.