INZAGHI POLEMICO VAR/ La Lazio pareggia contro il Cagliari alla Sardegna Arena per 2-2: in gol Pavoletti, autorete di Ceppitelli, Barella e Immobile in pieno recupero. L’attaccante biancoceleste salva i suoi e regala un prezioso pareggio alla compagine capitolina. La gara è stata condizionata da tanti episodi da VAR e l’allenatore della Lazio Inzaghi nel post-partita ai microfoni di ‘Premium Sport’ non le ha mandate a dire. E’ ritornato anche su alcuni episodi di Lazio-Juve commentandoli così: “Per l’ennesima volta siamo stati danneggiati perché il VAR è stato utilizzato male. La prestazione c’è stata, ma così si fa dura. Probabilmente la partita si sarebbe indirizzata in un altro modo. Però non mi va più di parlarne ormai, mi sono espresso tempo fa. È sotto gli occhi di tutti che siamo stati penalizzati. Sabato scorso non abbiamo detto nulla che non ci è stato dato un rigore netto con la Juve. Anche oggi la stessa cosa, ma nel secondo tempo succede l’esatto contrario. Il rigore del Cagliari è indiscutibile, ma viene interrotto il gioco per andare a vederlo. L’arbitro Guida mi ha detto che secondo lui il rigore non c’era. Non so cosa gli abbia detto il signor Gavillucci. Così come non so che abbia detto Irrati a Banti la settimana scorsa”.



Inzaghi si lamenta del VAR, le sue parole

Inzaghi ha poi continuato: “Nell’arco della partita il pareggio ci sta, anzi abbiamo meritato di più. I presupposti ci sono stati, poi alla prima disattenzione ci colpiscono. Le partite così prendono una brutta piega. Probabilmente la classifica sarebbe diversa senza errori arbitrali, ma è ancora buona, quindi continueremo a credere nel nostro sogno e nessuno ci toglierà questa speranza fino alla fine”.