Clamoroso intreccio: si svincola dal Barcellona a gennaio, la Juve si muove

Opportunità di mercato a sorpresa per la Juventus: il giocatore può svincolarsi dal Barcellona a gennaio, i bianconeri si muovono

La Juventus è intenzionata ad essere la grande protagonista nella prossima sessione invernale di mercato dove quasi sicuramente arriverà un difensore considerato che quello arretrato è il reparto più colpito dagli infortuni.

Le assenze a lungo termine di Bremer e Cabal sono state un colpo durissimo per la squadra di Thiago Motta e Giuntoli ha già fatto sapere che a gennaio si interverrà sulla difesa, pur non avendo ancora un chiaro obiettivo in mente. Nelle ultime settimane si sono fatti davvero tantissimi nomi, alcuni possibili ed altri che possono essere semplici suggestioni, ma non ci sono ancora trattative concrete in ballo.

Sebbene l’arrivo di un difensore sia prioritario e ciò che più serve alla Juventus, non è escluso che i bianconeri possano intervenire su altri reparti, soprattutto quello offensivo. Al momento, a reggere tutto il pese offensivo ci sono solo Vlahovic e Yildiz ed in vista della seconda fase di stagione, dove si attende il rientro di Milik, out ormai da mesi, c’è bisogno di forze fresche.

Anche per l’attacco, Giuntoli sta tenendo in considerazione alcune opzioni interessanti e nelle ultime ore se n’è aggiunta una abbastanza intrigante, ovvero Dani Olmo che potrebbe clamorosamente lasciare il Barcellona a parametro zero

Juventus, suggestione Dani Olmo: può lasciare il Barcellona a zero

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, dopo appena sei mesi le strade di Dani Olmo e del Barcellona potrebbero clamorosamente separarsi. Il noto sito catalano, molto vicino alle vicende blaugrana, fa sapere come l’esterno d’attacco spagnolo sia iscritto alla Liga solo fino al 31 dicembre in sostituzione dell’infortunato Christensen e questo gli ha permesso di scendere in campo fino ad oggi.

Avendo speso ben 47 milioni di euro per portarlo in Catalogna, il Barcellona sta lavorando freneticamente per trovare una soluzione e poter iscrivere Dani Olmo a pieno titolo in Liga. Qualora non ci riuscisse, secondo un clausola speciale presente nel contratto dell’ex Lipsia, il Barcellona sarà costretto a lasciarlo andare via gratis ed a parametro zero potrebbe diventare una clamorosa opportunità di mercato per la Juventus.

In questa prima parte di stagione, Dani Olmo ha confermato quanto di buono fatto vedere sia con il Lipsia che con la Spagna e per i bianconeri sarebbe una suggestione più che intrigante per poter rafforzare il proprio reparto offensivo. A zero, l’esterno d’attacco sarebbe un grande colpo di mercato per la Juventus che si assicurerebbe uno dei migliori giocatori della Liga senza spendere un euro per il cartellino.

Il Barcellona, però, non vuole perdere Dani Olmo così presto e sta lottando contro il tempo affinché possa ottenere gli introiti necessari per la sua registrazione. Dal club catalano filtra ottimismo riguardo il tesseramento dell’esterno d’attacco, ma nel calciomercato tutto può cambiare in tempi brevi e chissà che a gennaio non potremo vedere Dani Olmo vestire la maglia bianconera.