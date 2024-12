Il vice Vlahovic arriva dalla Serie A e ha già segnato 5 gol: servono 10 milioni

La Juventus a gennaio proverà a regalare a Motta un vice Vlahovic. La scelta è ricaduta su un centravanti della Serie A.

Cambiano con il passare delle ore, a causa delle tante complicazioni emerse, le strategie della Juventus relative alla sessione invernale del mercato. Il club a gennaio punta a regalare a Thiago Motta non soltanto un difensore capace di giocare sia nel ruolo di centrale che di terzino sinistro ma anche un centravanti, in grado di fornire maggiori garanzie rispetto ad Arek Milik (i cui tempi di recupero restano incerti). Il casting è scattato da ormai diverse settimane: tanti i nomi vagliati, molti dei quali depennati dalla lista per colpa delle problematiche incontrate.

E’ il caso di Jonathan David, legato per altri 7 mesi alla Lille. Il rinnovo non rientra nei piani del 24enne canadese, che punta ad ottenere uno stipendio da 6 milioni all’anno più un bonus alla firma da 10. In ribasso pure le quotazioni di Arnaud Kalimuendo, valutato dal Rennes circa 20 milioni. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si era inoltre iscritto alla corsa riguardante Lorenzo Lucca, autore di 7 reti nelle 17 apparizioni con indosso la maglia dell’Udinese. I friulani, però, sono disposti a trattare la sua partenza soltanto al termine della stagione in modo tale da non compromettere la corsa verso la salvezza.

Alla Vecchia Signora, di recente, è stato proposto Niclas Fullkrug tuttavia il profilo del 31enne tedesco (poco felice al West Ham) non risulta particolarmente gradito a Motta. Giuntoli, di conseguenza, ha spostato il suo mirino su un centravanti della Serie A che, in questi mesi, ha regalato diverse soddisfazioni alla propria tifoseria: parliamo di Casper Tengstedt, militante tra le fila del Verona.

Mercato Juventus, il vice Vlahovic arriva dalla Serie A: servono 10 milioni

Il 24enne, prelevato in prestito ad agosto dal Benfica, non ha avuto particolari problemi nell’adattarsi al calcio italiano: 5 gol siglati e 13 presenze da titolare su 14 totali. Un buon bottino, che lo ha fatto finire nei radar juventini. Gli scaligeri ad inizio anno provvederanno a riscattarlo a titolo definitivo, versando nelle casse della società portoghese 7 milioni. In seguito, alla luce delle manifestazioni d’interesse giunte da Torino, prenderanno in considerazione di venderlo ai bianconeri ad una cifra non inferiore ai 10 milioni.

Giuntoli, dal canto suo, intende velocizzare i tempi così da potersi concentrare sulla ricerca di un rinforzo di qualità da destinare al pacchetto arretrato. Al manager piacciono molto Antonio Silva del Benfica e David Hancko del Feyenoord, transitato in passato alla Fiorentina.