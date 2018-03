MALTEMPO ITALIA VENTO PIOGGIA ALLERTA GIALLA/ Sull’Italia si è abbattuta una perturbazione proveniente dal nord Europa che ha causato fenomeni temporaleschi e nevosi, oltre che un brusco calo termico. La Protezione Civile ha fornito gli ultimi aggiornamenti sui bollettini meteo delle regioni italiane. Sulla Campania in queste ore si stanno avendo temporali di carattere intenso, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. A Castellamare di Stabia, provincia di Napoli, il centro città è stato sommersa dalla fuoriuscita di acqua torbida dalle fogne. Traffico in tilt e squadre di Vigili del Fuoco al lavoro per tentare di risolvere il problema. Sulla penisola è tornata anche la neve: precipitazioni nevose che si attendono in Romagna al di sopra dei 200 metri e sopra i 400-600 nelle Marche e in Umbria, su Lazio orientale, Abruzzo e Molise.

Maltempo Italia, vento e pioggia non si fermano: situazione critica anche domani

Neve al centro, pioggia intensa al sud e vento su tutta la penisola. Nelle tarde ore pomeridiane e in serata si prevedono venti di burrasca sulla Sicilia e in estensione sulla Campania con mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda serata persisteranno venti di burrasca da nord-est sulla Liguria e in estensione a Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Per la giornata di domani prevista allerta gialla su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, sui settori occidentali della Basilicata su gran parte di Calabria e Sicilia, e sul settore sud-occidentale della Sardegna. Resiste inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.