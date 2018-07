Chiesa alla Juventus, Calciomercato: nell’affare Pjaca come acconto. I bianconeri puntano al talento della Fiorentina figlio del noto ex attaccante di Parma, Lazio e proprio Fiorentina.

Secondo Tuttosport i bianconeri starebbero cercando di usare il croato Marko Pjaca, tornato dal prestito allo Schalke 04, come acconto per arrivare a Federico Chiesa della Fiorentina. Il calciatore non arriverebbe ovviamente ora, ma potrebbe essere un acquisto importante in vista della prossima stagione affare che si potrebbe rivelare molto interessante.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: scambio con Pjaca

Eppure in molti pensavano che la Juventus puntasse di più su Marko Pjaca. Il calciatore croato sembra ormai davvero finito fuori dai piani bianconeri. Era arrivato per una cifra importante dalla Dinamo Zagabria nell’estate del 2016, ma dopo una stagione in cui aveva giocato anche poco si era infortunato con la maglia della Croazia. Quasi un anno ko e poi il prestito alla Schalke 04 dove aveva avuto poco spazio per integrarsi.

Il calciatore croato lascerà i bianconeri con un solo bel ricordo in testa quello del gol di Oporto che sbloccava gli ottavi di finale d’andata di Champions League. Un gol di testa che era un po’ fuori dal suo repertorio ma che regalò poi l’apertura verso i quarti di finale. Purtroppo l’infortunio ha messo in difficoltà il ragazzo che prima era considerato addirittura un possibile erede di Cristiano Ronaldo per caratteristiche tecniche e fisiche.

Chiesa può servire davvero?

Federico Chiesa può servire davvero alla Juventus? In questo momento sembra proprio di no, infatti non arriverebbe subito ma rimarrebbe in prestito almeno un anno alla Fiorentina. I bianconeri però guardano al futuro e si rendono conto che Cristiano Ronaldo ha 33 anni e vivrà 4 anni da protagonista per poi andare via e Mario Mandzukic anche ormai non è più giovanissimo. Resta dunque un colpo per il futuro, che rimane comunque un acquisto da capogiro in grado di far tremare la concorrenza.