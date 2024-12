Thuram al posto di Vlahovic: Juventus ribaltata. Una delle squadre interessate all’attaccante serbo ha cambiato la propria decisione

Dusan Vlahovic, nonostante il gol segnato contro il Manchester City e la sicura maglia da titolare di domani sera contro il Venezia in campionato, rimane sicuramente in bilico.

Inutile sottolineare che il tutto è relativo alla scadenza del contratto e al suo rinnovo. Ma un’addio si potrebbe anche considerare in base a quelle che sono le offerte che potrebbero arrivare alla Juventus. Davanti ai soldi, magari tanti, è assai difficile dire di no. E questi soldi, come sappiamo, potrebbero anche arrivare dall’Arsenal, ad esempio. I Gunners hanno sempre avuto un debole per il serbo classe 2000, sin dai tempi della Fiorentina. Poi la scelta è ricaduta sui bianconeri ma quel pallino, nella capitale inglese, non lo hanno mai lasciato andare. E tutto questo, ovviamente, potrebbe portare ad un assalto che, secondo molti, è già stato programmato. Ma occhio, perché secondo le informazioni che sono state riportate da Ekrem Konur, Arteta potrebbe cambiare strategia.

Thuram al posto di Vlahovic: l’Arsenal ha deciso

“PSG, Tottenham, Arsenal e Barcellona hanno tutti come opzione l’attaccante francese dell’Inter Marcus Thuram, ma Thuram ha una clausola rescissoria di 85 milioni di euro nel suo contratto e i nerazzurri non hanno intenzione di vendere”. Ora, leggere clausola rescissoria a nessuna intenzione di vendere nella stessa riga non è possibile: se Thuram, qualora arrivasse quell’offerta, decidesse di andare via Beppe Marotta non si potrebbe opporre.

Gli 85 milioni sono tanti, ma l’Arsenal di problemi economici non ne ha in nessun modo e poi sarebbero gli stessi, milione in più, milione in più, che i londinesi avrebbero potuto investire per il centravanti della Juventus. Ma forse ci sono ancora delle difficoltà per riuscire ad arrivare al bianconero, quindi la scelta potrebbe cambiare. E non sappiamo onestamente se questo possa essere un bene per la Juventus: che sì, sotto l’aspetto tecnico sarebbe serena, con un centravanti del genere, per i prossimi anni, ma sotto quello finanziario, visti i conti, potrebbe anche non fare i salti di gioia. Vedremo.