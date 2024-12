La Juve lo strappa all’Inter: il ‘nuovo Zidane’ a Torino

Calciomercato Juventus, i bianconeri lo strappano all’Inter: Giuntoli interessato a quello che in Francia è considerato il nuovo Zidane

In Francia è considerato il nuovo Zidane. Ma noi osiamo dire una cosa: si deve andare davvero con i piedi di piombo quando si parla di uno dei più forti calciatori della storia della calcio. Le magie di Zizou, viste in bianconero e non solo, hanno fatto innamorare di questo sport moltissime persone. Quindi sì, piedi di piombo.

Ma detto questo è altrettanto evidente che ci sono delle qualità tecniche importanti che devono essere messe per forza di cose sotto la lente d’ingrandimento. Se ne sono accorti i cugini d’Oltralpe e non solo, perché secondo le informazioni che sono state riportate, infatti, da Ekrem Konur, giornalista che si occupa di mercato internazionale, le sue giocate non sono passate inosservate a diverse big d’Europa. E tra queste c’è anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, occhi su Akliouche

“Lipsia, Atletico Madrid, Psg, Juventus, Inter, Napoli, Roma, Manchester City e Newcastle stanno monitorando le prestazioni del 22enne del Monaco Maghnes Akliouche“. Una grande ammucchiata, in poche parole, attorno alle prestazioni e alle giocate di un elemento che può ancora crescere e che, nonostante quella che è una giovanissima età, sta dimostrando di aver delle qualità tecniche oltre la norma.

Al Monaco sta facendo benissimo, molto bene. Non solo in campionato, dove appare più semplice esplodere visto che il livello della Ligue 1 è quella che è, ma anche in Europa, in Champions League, nel quale il livello si alza in maniera abbastanza sensibile. Ne sanno qualcosa, in tutto questo, soprattutto i tifosi del Bologna, che lo hanno visto da vicino in una serata della massima competizione europea. No, il gioiellino non ha segnato, però soprattutto nella prima parte di gara, con alcune giocate davvero clamorose, ha fatto vedere il motivo per il quale tutti lo vorrebbero alla propria corte. E chissà se la Juventus non possa essere la sua destinazione futura. Certo, il prezzo non è in saldo e servirebbe, senza dubbio, un grosso investimento.