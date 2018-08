Sabato ore 18.00 va in scena il primo big match della seconda giornata di Serie A. Juventus – Lazio, si va verso il tutto esaurito all’Allianz Stadium, la prima in casa per CR7.

La Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Inzaghi si affronteranno nel big match di sabato pomeriggio. Restano ancora alcuni dubbi di formazione per entrambi gli allenatori. Fra i possibili ballottaggi ci sono: Cuadrado-Bernardeschi e Douglas Costa-CR7 sulla corsia di sinistra.

Juventus – Lazio, probabile formazione della squadra di casa

La Juventus di Allegri è pronta a riconfermare il 4-2-3-1 che ha sofferto, vinto e regalato bel gioco contro il Chievo Verona nella giornata appena conclusa. Due i possibili ballottaggi: Bernardeschi-Cuadrado e Ronaldo-Douglas Costa sulla corsia di sinistra, con il portoghese che si esprime meglio come esterno che come prima punta.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1), titolari: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Bernardeschi (Cuadrado), Dybala, Ronaldo (Douglas Costa), Mandzukic.

Juventus – Lazio, probabile formazione squadra ospite

La Lazio esce con le ossa rotte dal big match contro il Napoli, dove è stata sconfitta per 2-1 sul campo casalingo. La squadra di Simone Inzaghi vuole provare a rialzare da subito la testa per ambire a un piazzamento in Champions League.

Probabile formazione Lazio (3-5-1-1), titolari: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Caceres, Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Luis Alberto, Immobile