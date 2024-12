Lite furibonda con l’allenatore: “Sei un co….ne”

Racconto shock dell’ex calciatore bianconero che, a distanza di anni, ha voluto raccontare la verità sul suo rapporto con il mister.

Certamente un periodo fatto di alti e bassi per la Juventus che in questa stagione sta avendo un grande problema: la continuità dei risultati. Il club è cambiato tanto dopo l’addio di Massimiliano Allegri che, nonostante le critiche, a questo punto della stagione, un anno fa, aveva qualche punto in più del suo successore.

Sebbene l’epoca del mister livornese sia ormai alle spalle, in giro c’è chi proprio non può fare a meno di fare confronti. Un anno fa, a questo punto del campionato, l’ex tecnico aveva la bellezza di 7 punti più. Seconda posizione per la formazione bianconera che a differenza di oggi aveva il grande vantaggio di non giocare le coppe.

Ora, però, per la Juve è arrivato il momento di guardare avanti senza stare a pensare troppo al passato. Anche perché quello che arriva dalle annate precedenti non è proprio il massimo. Di recente, infatti, è venuto alla luce un curioso retroscena circa la vecchia panchina bianconera. Allegri ha avuto più di qualche problema durante la sua avventura a bordo del club più titolato d’Italia.

Bufera Juventus, la lite è clamorosa: ecco cosa è successo

Ad aver raccontato il suo rapporto, a tratti particolarmente burrascoso, con l’ex tecnico, è stato Leonardo Bonucci. Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, l’ex difensore della Juve e della Nazionale ha parlato un po’ della sua carriera soffermandosi su quella che è stata la gestione di Allegri. Tra i due l’amore non è mai sbocciato, al punto che nel 2017 è arrivata una litigata clamorosa in grado di fare rumore ancora oggi.

“Allegri mi mandò a fan****, pensa a fare il giocatore che sei un cogli***” è stata la frase regalata da Bonucci che in queste ultime ore è diventata virare. Tutti è successo al termine della sfida con il Palermo quando il tecnico decise di sostituire il suo difensore, lo stesso che si è lasciato scappare qualche gesto di troppo nel momento del cambio. “Ci hanno dovuto dividere” ha poi ammesso Bonucci che l’anno dopo fece le valigie per andare al Milan.

Altra parentesi non proprio fortunata per l’ex capitano bianconero che dopo un breve periodo nel capoluogo meneghino ebbe l’opportunità di tornare nel club bianconero. Oggi Bonucci ha smesso con il calcio giocato ma ha dichiarato che sogna di diventare allenatore, magari proprio della Juve. Chissà se farà meglio dei suoi insegnanti.